Генеральная репетиция. Украина — Кипр: где смотреть трансляцию товарищеского матча

Сборная Украины сыграет заключительный товарищеский матч накануне старта на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко сыграют против команды Кипра.

В понедельник, 7 июня, сборная Украины сыграет заключительный контрольный матч перед стартом на чемпионате Европы. Соперником команды Андрея Шевченко будет сборная Кипра. Матч состоится в Харькове, в 19:00, на стадионе "Металлист".

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Украина — Кипр: кто сыграет

В этой встрече Андрей Шевченко сможет рассчитывать на всех футболистов, которых он включил в финальную заявку на Евро-2020. К команде наконец-то присоединился чемпион Англии Александр Зинченко. К счастью, травмированных в сборной Украины нет, поэтому матч против Кипра будет отличной возможностью проверить силы и игровые наработки накануне старта на Евро-2020.

Как сообщает пресс-служба УАФ, накануне вечером главная команда страны провела тренировку, на которой все игроки работали в общей группе. После матча с Кипром по плану вылет в Бухарест, где подопечные Андрея Шевченко будут базироваться в течение всего чемпионата Европы.

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Украина — Кипр: история противостояний

Любопытно, что Украина и Кипр на футбольных полях встречались исключительно в товарищеских матчах. Первый из них состоялся аж 20 лет назад — 28 февраля 2001 года. Тогда победу в дополнительное время праздновали островитяне — 4:3. В составе сборной Украины отличились Александр Мелащенко и дважды Андрей Воробей. К слову, тот матч запомнился странными решениями кипрского арбитра, который своеобразно трактовал игровые эпизоды в пользу принимающей стороны.

Второй матч против киприотов сборная Украины сыграла в 2008 году. Тогда команда Алексея Михайличенко также не смогла победить соперника — встреча завершилась со счетом 1:1, а в составе сборной Украины дебютный гол забил Артем Милевский.

[ + – ] Кипр - Украина, запись матча

И наконец, последняя встреча Украины и Кипра состоялась в марте 2016 года на одесском стадионе "Черноморец". Под руководством Михаила Фоменко украинская команда одержала победу с минимальным счетом 1:0, а решающий мяч в свой актив записал Тарас Степаненко.

Украина — Кипр: все матчи

28.02.2001. Кипр — Украина — 4:3 (от)

06.02.2008. Кипр — Украина — 1:1

24.03.2016. Украина — Кипр — 1:0

Где смотреть матч Украина — Кипр?

На этот раз посмотреть матч сборной Украины в прямой трансляции получится не у всех. Дело в том, что на телеканале "Украина" эту встречу покажут в записи, а прямая трансляция состоится на телеканале "Футбол 1".

19:00 — телеканал "Футбол 1" (прямая трансляция)

23:00 — телеканал "Украина" (в записи).

Матч Украины и Кипра завершит подготовительный сбор главной команды страны, который начался еще 15 мая. Все это время футболисты сборной жили и тренировались в Харькове, а также сыграли два товарищеских матча. 23 мая подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с командой Бахрейна (1:1), а 3 июня в Днепре одолели сборную Северной Ирландии (1:0).