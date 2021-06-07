Генеральна репетиція. Україна — Кіпр: де дивитися трансляцію товариського матчу

Збірна України зіграє заключний товариський матч напередодні старту на Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка зіграють проти команди Кіпру.

У понеділок, 7 червня, збірна України зіграє заключний контрольний матч перед стартом на чемпіонаті Європи. Суперником команди Андрія Шевченка буде збірна Кіпру. Матч відбудеться в Харкові, о 19:00, на стадіоні "Металіст".

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Україна — Кіпр: хто зіграє

У цій зустрічі Андрій Шевченко зможе розраховувати на всіх футболістів, яких він включив у фінальну заявку на Євро-2020. До команди нарешті приєднався чемпіон Англії Олександр Зінченко. На щастя, травмованих у збірній України немає, тому матч проти Кіпру буде чудовою можливістю перевірити сили та ігрові напрацювання напередодні старту на Євро-2020.

Як повідомляє прес-служба УАФ, напередодні ввечері головна команда країни провела тренування, на якому всі гравці працювали в загальній групі. Після матчу з Кіпром за планом виліт в Бухарест, де підопічні Андрія Шевченка будуть базуватися протягом всього чемпіонату Європи.

[ + – ] Руслан Малиновський, Олександр Сирота і Едуард Соболь

Україна — Кіпр: історія протистоянь

Цікаво, що Україна і Кіпр на футбольних полях зустрічалися виключно у товариських матчах. Перший з них відбувся аж 20 років тому — 28 лютого 2001 року. Тоді перемогу в додатковий час святкували острів'яни — 4:3. У складі збірної України відзначилися Олександр Мелащенко і двічі Андрій Воробей. До слова, той матч запам'ятався дивними рішеннями кіпрського арбітра, який своєрідно трактував ігрові епізоди на користь сторони, яка приймає.

Другий матч проти кіпріотів збірна України зіграла у 2008 році. Тоді команда Олексія Михайличенка також не змогла перемогти суперника — зустріч завершилася з рахунком 1:1, а в складі збірної України дебютний гол забив Артем Мілевський.

[ + – ] Кіпр — Україна, запис матчу

І нарешті, остання зустріч України та Кіпру відбулася в березні 2016 року на одеському стадіоні "Чорноморець". Під керівництвом Михайла Фоменка українська команда здобула перемогу з мінімальним рахунком 1:0, а вирішальний м'яч у свій актив записав Тарас Степаненко.

Україна — Кіпр: всі матчі

28.02.2001. Кіпр — Україна — 4:3 (від)

06.02.2008. Кіпр — Україна — 1:1

24.03.2016. Україна — Кіпр — 1:0

Де дивитися матч Україна — Кіпр?

Цього разу подивитися матч збірної України у прямій трансляції вийде не у всіх. Справа у тому, що на телеканалі "Україна" цю зустріч покажуть у записі, а пряма трансляція відбудеться на телеканалі "Футбол 1".

19:00 — телеканал "Футбол 1" (пряма трансляція)

23:00 — телеканал "Україна" (в записі).

Матч України та Кіпру завершить підготовчий збір головної команди країни, який почався ще 15 травня. Весь цей час футболісти збірної жили і тренувалися в Харкові, а також зіграли два товариські матчі. 23 травня підопічні Андрія Шевченка зіграли внічию з командою Бахрейна (1:1), а 3 червня в Дніпрі здолали збірну Північної Ірландії (1:0).