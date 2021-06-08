Белорусскую "Юность" исключили из хоккейной Лиги чемпионов

На хоккейный клуб из Беларуси наложили санкции из-за последних событий в стране. О том, кто займет место "Юности" в ХЛЧ сообщат позже

Руководство Хоккейной Лиги чемпионов объявило, что минская "Юность" лишена Wild Card на участие в следующем сезоне турнира.

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"После недавних инцидентов в Беларуси и связанных с ними реакциями, перелеты в Минск и из Минска стали затруднительными.

Одним из обязательных условий нашего общеевропейского соревнования является безопасное перемещение и пребывание в странах команд, болельщиков, официальных лиц, спонсоров, партнеров и поставщиков услуг. К сожалению, в настоящий момент такие условия не гарантированы в отношении поездок в Беларусь и из Беларуси. В данный момент участники ХЛЧ не имеют возможности заблаговременного планирования маршрутов передвижения, а для того, чтобы розыгрыш ХЛЧ мог состояться, и мы могли выполнить свои обязательства перед заинтересованными сторонами, нам необходимо четкое понимание ситуации.

Независимо от нашего решения, Беларусь, которая является важной частью в истории ХЛЧ, остается уважаемым партнером, и мы бы хотели поблагодарить "Юность-Минск" и федерацию хоккея Беларуси за их сотрудничество и усилия по разрешению ситуации в это непростое время.

Совет ХЛЧ еще не принял решение относительно освободившегося места для участия в соревновании. В ближайшие недели будут рассмотрены и проанализированы различные варианты. ХЛЧ незамедлительно сообщит о принятом решении", – сообщает пресс-служба Хоккейной лиги.

Также ХЛЧ заявила, что пока не решила, кто займет место минской "Юности" в турнире. Лига об этом сообщит дополнительно позднее.

Отметим, что "Юность" на жеребьевке попала в группу F, где должна была сыграть с "Оцеларжи" (Чехия), "Лександом" (Швеция), "Фрибур-Геттероном" (Швейцария).

Ранее Сборная Канады выиграла чемпионат мира по хоккею, в драматичном финале победив Финляндию.

Сборная России вылетела из турнира, проиграв будущему победителю турнира в четвертьфинале.

Напомним, на матч Россия — Беларусь на чемпионате мира по хоккею пришел только один болельщик. Матч происходил в столице Латвии, в Риге. Арена, на которой происходил матч, вмещает в себе 1058 человек.