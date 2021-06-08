Білоруську "Юність" виключили з хокейної Ліги чемпіонів

На хокейний клуб з Білорусі наклали санкції через останні події в країні. Про те, хто посяде місце "Юності" в ХЛЧ, повідомлять пізніше

Керівництво Хокейної Ліги чемпіонів оголосило, що мінська "Юність" позбавлена Wild Card на участь у наступному сезоні турніру.

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"Після нещодавніх інцидентів у Білорусі і пов'язаних з ними реакціями, перельоти до Мінська і з Мінська стали скрутними.

Однією з обов'язкових умов нашого загальноєвропейського змагання є безпечне пересування та перебування в країнах команд, уболівальників, офіційних осіб, спонсорів, партнерів та постачальників послуг. На жаль, наразі такі умови не гарантовані щодо поїздок у Білорусь і з Білорусі. Наразі учасники ХЛЧ не мають можливості завчасного планування маршрутів пересування, а для того, щоб розіграш ХЛЧ міг відбутися, і ми могли виконати свої зобов'язання перед зацікавленими сторонами, нам необхідне чітке розуміння ситуації.

Незалежно від нашого рішення, Білорусь, яка є важливою частиною в історії ХЛЧ, залишається шанованим партнером, і ми б хотіли подякувати "Юності-Мінськ" і федерації хокею Білорусі за їхню співпрацю і зусилля щодо вирішення ситуації в цей непростий час.

Рада ХЛЧ ще не прийняла рішення щодо звільненого місця для участі в змаганні. У найближчі тижні будуть розглянуті і проаналізовані різні варіанти. ХЛЧ негайно повідомить про прийняте рішення", — повідомляє пресслужба Хокейної ліги.

Також ХЛЧ заявила, що поки не вирішила, хто посяде місце мінської "Юності" в турнірі. Ліга про це повідомить додатково пізніше.

Зазначимо, що "Юність" на жеребкуванні потрапила в групу F, де повинна була зіграти з "Оцеларжі" (Чехія), "Лександ" (Швеція), "Фрібур-Геттероном" (Швейцарія).

Раніше Збірна Канади виграла чемпіонат світу з хокею, у драматичному фіналі перемігши Фінляндію.

Збірна Росії вилетіла з турніру, програвши майбутньому переможцю турніру в чвертьфіналі.

Нагадаємо, на матч Росія — Білорусь на чемпіонаті світу з хокею прийшов тільки один фанат. Матч відбувався в столиці Латвії, у Ризі. Арена, на якій відбувався матч, вміщує в собі 1058 осіб.