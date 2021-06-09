"Футболисты будут чувствовать приятное давление". Шевченко – о первом матче на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины рассказал о графике команды в Бухаресте и соблюдении медицинского протокола в расположении национальной сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от стартового матча на чемпионате Европы.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Мы счастливы быть в Бухаресте, нас хорошо здесь приняли, все отлично организовано. Мы в контакте с Флорином Чернатом, он помог нашей команде обосноваться здесь, все замечательно. Также мы уже увиделись с Мирчей Луческу. Он провел отличную работу в "Динамо".

В сборной Украины традиционно представлено больше всего футболистов из "Шахтера" и "Динамо". Он работал в обоих клубах, он успешный тренер, который проделал хорошую работу и помогает украинским футболистам расти. Мирча поможет нашей сборной, если мы будем в чем-то нуждаться", – приводит слова Шевченко УАФ.

"Футболисты будут чувствовать давление, но это нормально. Наоборот, это приятное давление, ведь это финальная часть, очень ответственный момент. Это приятное чувство, с которым нужно справиться. Мы работаем по плану, приехали сюда, сейчас нам нужно лучше подготовиться и по максимуму использовать эти дни, чтобы хорошо быть готовыми к первому матчу. Доволен тем, как команда провела 21 день подготовки. Ребята были под нагрузками, но в последней игре уже была свежесть у команды. Я очень доволен последним товарищеским матчем".

"У команды Нидерландов достаточно вратарей, которыми они могут заменить основного голкипера. Не думаю, что у них это слабая позиция. У них вообще нет слабых позиций. Если говорить об индивидуальностях, то там не только Депай есть, но и другие. Мы сделаем ставку на командную игру, индивидуально ни с кем играть не будем. У нас есть четкая конструкция нашей игры, которую мы соблюдаем. Какие-то специальные действия под конкретных игроков мы делать не будем".

"У нас есть протокол, который мы соблюдаем Сейчас повышенное внимание к коронавирусу. У многих команд уже есть проблемы с этим — у испанцев, у шведов. Мы соблюдаем все меры безопасности. Это является самым большим приоритетом. Есть лист людей, которые могут посещать команду, других людей не будет", – сказал Шевченко на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что в Киеве покажут первый матч сборной Украины на Евро-2020 на большом экране.