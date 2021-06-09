"Футболісти відчуватимуть приємний тиск". Шевченко — про перший матч на Євро-2020

Головний тренер збірної України розповів про графік команди в Бухаресті та дотримання медичного протоколу в розташуванні національної збірної.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від стартового матчу на чемпіонаті Європи.

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"Ми щасливі бути в Бухаресті, нас добре тут прийняли, все відмінно організовано. Ми в контакті з Флорином Чернатом, він допоміг нашій команді влаштуватися тут, все чудово. Також ми вже побачились з Мірчею Луческу. Він провів відмінну роботу в "Динамо".

У збірній України традиційно представлено найбільше футболістів із "Шахтаря" і "Динамо". Він працював в обох клубах, він успішний тренер, який проробив гарну роботу та допомагає українським футболістам рости. Мірча допоможе нашій збірній, якщо ми будемо щось потребувати", — наводить слова Шевченка УАФ.

"Футболісти відчуватимуть тиск, але це нормально. Навпаки, це приємний тиск, адже це фінальна частина, дуже відповідальний момент. Це приємне відчуття, з яким потрібно впоратися. Ми працюємо за планом, приїхали сюди, зараз нам потрібно краще підготуватися і по максимуму використовувати ці дні, щоб добре бути готовими до першого матчу. Задоволений тим, як команда провела 21 день підготовки. Хлопці були під навантаженнями, але в останній грі вже була свіжість у команди. Я дуже задоволений останнім товариським матчем".

"У команди Нідерландів достатньо воротарів, якими вони можуть замінити основного голкіпера. Не думаю, що в них це слабка позиція. У них взагалі немає слабких позицій. Якщо говорити про індивідуальності, то там не тільки Депай є, але й інші. Ми зробимо ставку на командну гру, індивідуально ні з ким грати не будемо. У нас є чітка конструкція нашої гри, якої ми дотримуємося. Якісь спеціальні дії під конкретних гравців ми робити не будемо".

"У нас є протокол, якого ми дотримуємося. Зараз підвищена увага до коронавірусу. У багатьох команд вже є проблеми з цим — в іспанців, у шведів. Ми дотримуємося всіх заходів безпеки. Це є найбільшим пріоритетом. Є лист людей, які можуть відвідувати команду, інших людей не буде", — сказав Шевченко на пресконференції.

Раніше стало відомо, що в Києві покажуть перший матч збірної України на Євро-2020 на великому екрані.