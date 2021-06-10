"Тоттенхэм" возглавит бывший тренер "Шахтера" с зарплатой 4 млн евро в год – СМИ

Пауло Фонсека близок к тому, чтобы возглавить один из английский топ-клубов.

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека близок к тому, чтобы возглавить английский "Тоттенхэм".

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Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, стороны уже договорились о сотрудничества на три года. Португалец будет получать зарплату в 4 млн евро за сезон.

Напомним, что Фонсека покинул "Рому" по итогам нынешнего сезона. На его место в команду пришел легендарный португальский специалист — Жозе Моуринью, который был уволен как раз из "Тоттенхэма".

Ранее ожидалось, что Паулу Фонсека может возглавить московский "Спартак", либо вернуться в донецкий "Шахтер", во главе которого Паулу работал до переезда в Италию.

Под руководством Фонсеки "Рома" в 38 матчах набрала 62 очка и заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии по итогам сезона-2020/2021.

До этого, с 2016 по 2019 год, он работал "Шахтере" и выиграл с командой три чемпионства, три Кубка Украины и один Суперкубок . С португальцем "горняки" выиграли 103 из 139 матчей.

41-летний итальянский тренер Роберто Де Дзерби возглавил "Шахтер". Что известно о Де Дзерби, зачем он нужен донецкому клубу и зачем ему работа в Украине — объясняет Фокус.

Предыдущие два сезона он работал в клубе итальянской Серии А "Сассуоло". В сезоне 2020/2021 он занял вместе с "Сассуоло" 8-е место в чемпионате Италии. Ранее в качестве тренера работал с "Фоджей", "Беневенто" и "Палермо".

Де Дзерби был воспитанником школы "Милана", но за «россонери» не провел ни одного матча. В Италии в качестве игрока играл за "Монцу", "Падову", "Комо", "Авеллино", "Фоджу", "Ареццо", "Катанью", "Брешию" и "Тренто". Также имеет опыт выступлений за румынский "Клуж".