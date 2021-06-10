"Тоттенгем" очолить колишній тренер "Шахтаря" із зарплатою 4 млн євро на рік — ЗМІ

Пауло Фонсека близький до того, щоб очолити один з англійський топклубів.

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека близький до того, щоб очолити англійський "Тоттенгем".

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Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, сторони вже домовилися про співпрацю на три роки. Португалець отримуватиме зарплату 4 млн євро за сезон.

Нагадаємо, що Фонсека покинув "Рому" за підсумками нинішнього сезону. На його місце в команду прийшов легендарний португальський фахівець — Жозе Моурінью, який був звільнений саме з "Тоттенгема".

Раніше очікувалося, що Паулу Фонсека може очолити московський "Спартак", або повернутися в донецький "Шахтар", на чолі якого Паулу працював до переїзду в Італію.

Під керівництвом Фонсеки "Рома" в 38 матчах набрала 62 очки та посіла сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії за підсумками сезону-2020/2021.

До цього, з 2016 по 2019 рік, він працював "Шахтарі" та виграв із командою три чемпіонства, три Кубки України й один Суперкубок. З португальцем "гірники" виграли 103 зі 139 матчів.

41-річний італійський тренер Роберто Де Дзербі очолив "Шахтар". Що відомо про Де Дзербі, навіщо він потрібен донецькому клубу і навіщо йому робота в Україні — пояснює Фокус.

Попередні два сезони він працював у клубі італійської Серії А "Сассуоло". У сезоні 2020/2021 він посів разом із "Сассуоло" 8-е місце в чемпіонаті Італії. Раніше тренером працював із "Фоджа", "Беневенто" та "Палермо".

Де Дзербі був вихованцем школи "Мілана", але за «россонері» не провів жодного матчу. В Італії як гравець грав за "Монца", "Падови", "Комо", "Авелліно", "Фоджа", "Ареццо", "Катанія", "Брешія" і "Тренто". Також має досвід виступів за румунський "Клуж".