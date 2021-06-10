"Тоттенгем" очолить колишній тренер "Шахтаря" із зарплатою 4 млн євро на рік — ЗМІ
Пауло Фонсека близький до того, щоб очолити один з англійський топклубів.
Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека близький до того, щоб очолити англійський "Тоттенгем".
Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, сторони вже домовилися про співпрацю на три роки. Португалець отримуватиме зарплату 4 млн євро за сезон.
Нагадаємо, що Фонсека покинув "Рому" за підсумками нинішнього сезону. На його місце в команду прийшов легендарний португальський фахівець — Жозе Моурінью, який був звільнений саме з "Тоттенгема".
Раніше очікувалося, що Паулу Фонсека може очолити московський "Спартак", або повернутися в донецький "Шахтар", на чолі якого Паулу працював до переїзду в Італію.
Під керівництвом Фонсеки "Рома" в 38 матчах набрала 62 очки та посіла сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії за підсумками сезону-2020/2021.
До цього, з 2016 по 2019 рік, він працював "Шахтарі" та виграв із командою три чемпіонства, три Кубки України й один Суперкубок. З португальцем "гірники" виграли 103 зі 139 матчів.
41-річний італійський тренер Роберто Де Дзербі очолив "Шахтар". Що відомо про Де Дзербі, навіщо він потрібен донецькому клубу і навіщо йому робота в Україні — пояснює Фокус.
Попередні два сезони він працював у клубі італійської Серії А "Сассуоло". У сезоні 2020/2021 він посів разом із "Сассуоло" 8-е місце в чемпіонаті Італії. Раніше тренером працював із "Фоджа", "Беневенто" та "Палермо".
Де Дзербі був вихованцем школи "Мілана", але за «россонері» не провів жодного матчу. В Італії як гравець грав за "Монца", "Падови", "Комо", "Авелліно", "Фоджа", "Ареццо", "Катанія", "Брешія" і "Тренто". Також має досвід виступів за румунський "Клуж".