Экс-защитник "Барселоны" и "Шахтера" может вернуться в УПЛ – СМИ

Бывший защитник сборной Украины и "Шахтера" может вернуться в родной чемпионат.

Экс-защитник "Барселоны" и донецкого "Шахтера" Дмитрий Чигринский близок к тому, чтобы вернуться в чемпионат Украины.

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По данным греческих СМИ, Чигринский покинет греческий АЕК в конце сезона и не будет продлевать соглашение.

Украинец может перейти в "Днепр-1", который выступает в УПЛ, но для него этот вариант не является приоритетным, поскольку на украинца претендует несколько кипрских клубов.

Отметим, что Чигринский выступает за АЕК с 2016 года. В нынешнем сезоне украинец провел 24 матча во всех турнирах.

Ранее Яя Туре объяснил, почему Чигринский не заиграл в "Барселоне".

"Когда ты попадаешь в новую среду, у тебя рядом нет семьи. Все вокруг новое. Языковой барьер – огромный. В таких клубах, как "Барселона", не дают времени на адаптацию. Ну, максимум дают один год. Если ты играешь не достаточно хорошо, они это прервут", – сказал бывший футболист.

Также, отметил бывший футболист, у Чигринского на его позиции в "Барселоне" была большая конкуренция, и ему стоило быть более агрессивным.

"Ситуация с Чигринским запутанная. На его позиции играли другие очень хорошие футболисты. Думаю, он был слишком вежливым на поле. У Чигринского не было понимания: "Я хочу быть частью этой команды, хочу быть "номером один" в защите", – заявил Туре.

Отметим, Дмитрий Чигринский перешел в "Барселону" летом 2009 года из Шахтера за 25 миллионов евро. Спустя год защитник вернулся в донецкий клуб за 15 миллионов. С 2016 года игрок выступает в Греции в составе "АЕКа". В составе сборной Украины у Чигринского 29 матчей.

Напомним, бывший защитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Чигринский заявил, что больше не надеется одеть футболку сборной команды своей страны.