Ексзахисник "Барселони" і "Шахтаря" може повернутися в УПЛ — ЗМІ

Колишній захисник збірної України і "Шахтаря" може повернутися в рідний чемпіонат.

Ексзахисник "Барселони" і донецького "Шахтаря" Дмитро Чигринський близький до того, щоб повернутися в чемпіонат України.

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За даними грецьких ЗМІ, Чигринський покине грецький АЕК у кінці сезону і не буде продовжувати угоду.

Українець може перейти в "Дніпро-1", який виступає в УПЛ, але для нього цей варіант не є пріоритетним, оскільки на українця претендує кілька кіпрських клубів.

Зазначимо, що Чигринський виступає за АЕК з 2016 року. У нинішньому сезоні українець провів 24 матчі у всіх турнірах.

Раніше Яя Туре пояснив, чому Чигринський не заграв у "Барселоні".

"Коли ти потрапляєш в нове середовище, у тебе поруч немає сім'ї. Усе навколо нове. Мовний бар'єр — величезний. У таких клубах, як "Барселона", не дають часу на адаптацію. Ну, максимум дають один рік. Якщо ти граєш не дуже добре, вони це перервуть", — сказав колишній футболіст.

Також, зазначив колишній футболіст, у Чигринського на його позиції в "Барселоні" була велика конкуренція, і йому варто було бути більш агресивним.

"Ситуація з Чигринським заплутана. На його позиції грали інші дуже хороші футболісти. Думаю, він був занадто ввічливим на полі. У Чигринського не було розуміння: "Я хочу бути частиною цієї команди, хочу бути "номером один" у захисті", — заявив Туре.

Зазначимо, Дмитро Чигринський перейшов у "Барселону" влітку 2009 року з Шахтаря за 25 мільйонів євро. Через рік захисник повернувся в донецький клуб за 15 мільйонів. З 2016 гравець виступає в Греції в складі "АЕК". У складі збірної України в Чигринського 29 матчів.

Нагадаємо, колишній захисник донецького "Шахтаря" Дмитро Чигринський заявив, що більше не сподівається одягнути футболку збірної команди своєї країни.