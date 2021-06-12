Россия против Бельгии и северное дерби. Анонс матчей 12 июня на Евро-2020

12 июня состоится три матча группового этапа Евро-2020: Финляндия дебютирует на чемпионата Европы, а Бельгия едет в гости к России в Санкт-Петербург

В субботу, 12 июня, состоится три матча чемпионата Европы по футболу. В Баку команда Уэльса сыграет против Швейцарии, в Копенгагене Дания примет Финляндию, а в Санкт-Петербурге Россия сыграет против Бельгии.

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Уэльс — Швейцария

Время: 16:00

Место: Олимпийский стадион, Баку

Где смотреть матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Гарет Бэйл и компания, нашумевшие на Евро-2016, начнут Евро-2020 матчем против швейцарской сборной, воспоминания о которой у украинских болельщиков неприятные в виду истории с матчем в Лиге наций, который не состоялся из-за вмешательства врача Люцерна. Перед стартом на Евро-2020 швейцарцы провели два контрольных матча, обыграв команды США (2:1) и Лихтенштейна (7:0). Что касается Уэльса, то команда Роберта Пейджа также сыграла два спарринга, с Францией и Албанией. Действующим чемпионам мира валлийцы проиграли без шансов (0:3), а матч с Албанией завершился без забитых голов.

Матч Уэльс — Швейцария завершит первый тур в группе А.

Дания — Финляндия

Время: 19:00

Место: "Паркен", Копенгаген

Где смотреть матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"

В столице Дании сегодня начнутся матчи в группе В. "Северное дерби" имеет длинную историю — соперники сыграли уже 59 матчей, в которых победу 38 раз праздновали датчане, 11 — финны и лишь 10 матчей завершились вничью. В пользу Дании говорит не только успешный опыт в противостояниях с финнами, но и то, что сборная этой страны в девятый раз сыграет на чемпионате Европы, в то время для Финляндии это совершенно новый опыт. Что такое финская сборная уже знают футболисты сборной Украины, сыгравшие с ними вничью в рамках отбора на чемпионат мира-2022.

Отметим, что Финляндия в 2021 еще не выигрывала. В пяти матчах они добыли две ничьи и потерпели три поражения. У Дании абсолютно противоположные показатели — в текущем году она еще не проигрывала.

Россия — Бельгия

Время: 22:00

Место: Санкт-Петербург

Где смотреть матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Украина"

Бельгия — одна из главных фаворитов Евро-2020, в то время, как шансы России на успех в этом турнире довольно призрачны. За 7 матчей в истории противостояния, Россия ни разу не сумела победить Бельгию, дважды сыграв вничью и пять раз уходя с поля в качестве проигравшей команды. Бельгийцы привезли самый боевой состав, за исключением разве что Кевина Де Брюйне и Акселя Витцеля, которые пропустят этот матч из-за травм.

Интересно, что во львовской фан-зоне Евро-2020 пообещали наливать по 100 бесплатных бокалов пива за каждый гол бельгийцев в матче против сборной России.

Напомним, что сборная Украины свой первый матч на Евро-2020 сыграет против Нидерландов. Эта встреча состоится в Амстердаме 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.