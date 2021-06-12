Росія проти Бельгії та північне дербі. Анонс матчів 12 червня на Євро-2020

12 червня відбудеться три матчі групового етапу Євро-2020: Фінляндія дебютує на чемпіонаті Європи, а Бельгія їде в гості до Росії в Санкт-Петербург.

В суботу, 12 червня, відбудеться три матчі чемпіонату Європи з футболу. У Баку команда Уельсу зіграє проти Швейцарії, в Копенгагені Данія прийме Фінляндію, а в Санкт-Петербурзі Росія зіграє проти Бельгії.

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Уельс — Швейцарія

Час: 16:00

Місце: Олімпійський стадіон, Баку

Де дивитися матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Гарет Бейл і компанія, які нашуміли на Євро-2016, почнуть Євро-2020 матчем проти швейцарської збірної, спогади про яку в українських уболівальників неприємні на увазі історію з матчем в Лізі націй, який не відбувся через втручання лікаря Люцерна. Перед стартом на Євро-2020 швейцарці провели два контрольні матчі, обігравши команди США (2:1) і Ліхтенштейну (7:0). Що стосується Уельсу, то команда Роберта Пейджа також зіграла два спаринги, з Францією і Албанією. Чинним чемпіонам світу валлійці програли без шансів (0:3), а матч з Албанією завершився без забитих голів.

Матч Уельс — Швейцарія завершить перший тур в групі А.

Данія — Фінляндія

Час: 19:00

Місце: "Паркен", Копенгаген

Де дивитися матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"

У столиці Данії сьогодні розпочнуться матчі в групі В. "Північне дербі" має довгу історію — суперники зіграли вже 59 матчів, в яких перемогу 38 разів святкували данці, 11 — фіни і лише 10 матчів завершилися внічию. На користь Данії говорить не тільки успішний досвід в протистояннях з фінами, а й те, що збірна цієї країни дев'ятий раз зіграє на чемпіонаті Європи, тоді як для Фінляндії це абсолютно новий досвід. Що таке фінська збірна, вже знають футболісти збірної України, які зіграли з ними внічию у межах відбору на чемпіонат світу-2022.

Зазначимо, що Фінляндія у 2021 ще не вигравала. У п'яти матчах вони здобули дві нічиї і зазнали трьох поразок. У Данії абсолютно протилежні показники — в поточному році вона ще не програвала.

Росія — Бельгія

Час: 22:00

Місце: Санкт-Петербург

Де дивитися матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Україна"

Бельгія — одна з головних фаворитів Євро-2020, тоді як шанси Росії на успіх в цьому турнірі досить примарні. За 7 матчів в історії протистояння, Росія жодного разу не зуміла перемогти Бельгію, двічі зігравши внічию і п'ять разів йдучи з поля як команд, що програла. Бельгійці привезли найбільш бойовий склад, за винятком хіба що Кевіна Де Брюйне і Акселя Вітцеля, які пропустять цей матч через травми.

Цікаво, що у львівській фан-зоні Євро-2020 пообіцяли наливати по 100 безкоштовних келихів пива за кожен гол бельгійців в матчі проти збірної Росії.

Нагадаємо, що збірна України свій перший матч на Євро-2020 зіграє проти Нідерландів. Ця зустріч відбудеться в Амстердамі 13 червня, о 22:00 за київським часом.