Румыния упростила въезд болельщикам, но на стадионе сохранен свой контроль

При положительном результате экспресс-теста на коронавирус на стадион не пустят и деньги за билет не вернут.

Украинская сборная по футболу 17 и 21 июня проведет два матча в рамках Евро-2020 в Бухаресте. 11 июня Румыния разрешила болельщикам (в том числе из Украины) не проходить 14-дневную самоизоляцию после приезда. Однако, чтобы попасть на стадион, нужно выполнить несколько условий.

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На стадион могут попасть болельщики, которые соответствуют одному из условий:

полностью вакцинировались по меньшей мере за 10 дней до матча;

имеют отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до начала матча;

имеют подтверждение выздоровления после коронавируса;

имеют отрицательный результат экспресс-теста на антиген, сделанного не позднее чем за 24 часа до матча.

Болельщики, которые подпадают под первые три условия, должны в день матча или накануне прийти в аккредитованный в Бухаресте медицинский центр Евро-2020, чтобы подтвердить свои документы. Справки должны быть переведены на румынский или английский язык.

Если с документами все в порядке, болельщику наденут на руку браслет для доступа на стадион.

Болельщик, который не вакцинировался, не переболел коронавирусом и не сделал ПЦР-тест, в аккредитованном медцентре в Бухаресте сможет платно сделать экспресс-тест на антиген. Если результат теста окажется положительным, браслет для доступа на стадион не дадут. Деньги за билет на матч не будут возвращать, однако болельщик может передать его другому человеку.

Напомним, в субботу, 12 июня, состоятся три матча чемпионата Европы по футболу. В Баку команда Уэльса сыграет против Швейцарии, в Копенгагене Дания примет Финляндию, а в Санкт-Петербурге Россия сыграет против Бельгии.

Во львовской фан-зоне Евро-2020 пообещали наливать по 100 бесплатных бокалов пива за каждый гол бельгийцев в матче против России.