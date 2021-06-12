Румунія спростила в'їзд уболівальникам, але на стадіоні збережений свій контроль

При позитивному результаті експрес-тесту на коронавірус на стадіон не пустять і гроші за квиток не повернуть.

Українська збірна з футболу 17 і 21 червня проведе два матчі в рамках Євро-2020 в Бухаресті. 11 червня Румунія дозволила вболівальникам (в тому числі з України) не проходити 14-денну самоізоляцію після приїзду. Однак, щоб потрапити на стадіон, потрібно виконати кілька умов.

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На стадіон можуть потрапити вболівальники, які відповідають одній з умов:

повністю вакциновані щонайменше за 10 днів до матчу;

мають негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до початку матчу;

мають підтвердження одужання після коронавірусу;

мають негативний результат експрес-тесту на антиген, зробленого не пізніше ніж за 24 години до матчу.

Вболівальники, які підпадають під перші три умови, повинні в день матчу або напередодні прийти до акредитованого в Бухаресті медичного центру Євро-2020, щоб підтвердити свої документи. Довідки повинні бути переведені на румунську або англійську мову.

Якщо з документами все в порядку, вболівальнику надінуть на руку браслет для доступу на стадіон.

Вболівальник, який не вакцинувалася, що не перехворів на коронавірус і не зробив ПЛР-тест, в акредитованому медцентрі в Бухаресті зможе платно зробити експрес-тест на антиген. Якщо результат тесту виявиться позитивним, браслет для доступу на стадіон не дадуть. Гроші за квиток на матч не повертатимуть, однак уболівальник може передати його іншій людині.

Нагадаємо, в суботу, 12 червня, відбудуться три матчі чемпіонату Європи з футболу. У Баку команда Уельсу зіграє проти Швейцарії, в Копенгагені Данія прийме Фінляндію, а в Санкт-Петербурзі Росія зіграє проти Бельгії.

У львівській фан-зоні Євро-2020 пообіцяли наливати по 100 безкоштовних келихів пива за кожен гол бельгійців в матчі проти Росії.