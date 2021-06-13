Сборная Англии обыграла Хорватию в первом матче на Евро-2020

Англичане с минимальным счетом обыграли хорватов на "Уэмбли", решающий мяч во втором тайме забил полузащитник Рахим Стерлинг

В Лондоне, на стадионе "Уэмбли", в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу состоялась встреча между сборными Англии и Хорватии.

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Хозяева сразу начали атаковать и уже в первые 10 минут могли отличиться дважды. Сначала Фоден угодил в стойку ударом из пределов штрафной площади. Спустя три минуты Ливаковичу пришлось спасать ворота своей команды уже от удара Филлипса. Хорваты сдержали стартовый натиск и смогли отодвинуть игру от своих ворот, но создать что-то опасное у ворот соперника в первой половине им не удалось.

Во второй половине встречи игра носила идентичный характер, но англичанам удалось открыть счет на 57-й минуте. Филлипс стянул на себя защитников Хорватии и отдал разрезающую передачу на Стерлинга. Ливакович бросился навстречу, но полузащитник в касание успел переправить мяч в ворота. После забитого гола темп игры упал и до финального свистка команды не сумели создать по-настоящему острых моментов.

Таким образом, сборная Англии начинает Евро-2020 с победы. В следующем туре подопечные Гарета Саутгейта сыграют против Шотландии, а Хорватия встретится с Чехией. Оба матча состоятся 18 июня.

Евро-2020. Групповой этап

Англия — Хорватия 1:0 (0:0)

Гол: Стерлинг, 57

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Мингс, Триппьер — Филлипс, Райс — Фоден (Рашфорд, 71), Маунт, Стерлинг (Калверт-Льюин, 90+2) — Кейн (Беллингэм, 82).

Хорватия: Ливакович — Врсалько, Вида, Чалета-Цар, Гвардиол — Модрич, Брозович (Влашич, 70), Ковачич (Пашалич, 85) — Крамарич (Брекало, 70), Ребич (Петкович, 78), Перишич.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.