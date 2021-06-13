Збірна Англії обіграла Хорватію в першому матчі на Євро-2020

Англійці з мінімальним рахунком обіграли хорватів на "Уемблі", вирішальний м'яч у другому таймі забив півзахисник Рахім Стерлінг

У Лондоні, на стадіоні "Вемблі", в рамках 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу відбулася зустріч між збірними Англії та Хорватії.

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Господарі одразу почали атакувати і вже в перші 10 хвилин могли відзначитися двічі. Спочатку Фоден влучив у стійку ударом з меж штрафного майданчика. Через три хвилини Ліваковічу довелося рятувати ворота своєї команди вже від удару Філліпса. Хорвати стримали стартовий натиск і змогли відсунути гру від своїх воріт, але створити щось небезпечне біля воріт суперника в першій половині їм не вдалося.

У другій половині зустрічі гра носила ідентичний характер, але англійцям вдалося відкрити рахунок на 57-й хвилині. Філліпс стягнув на себе захисників Хорватії і віддав розрізну передачу на Стерлінга. Ліваковіч кинувся назустріч, але півзахисник у дотик встиг переправити м'яч у ворота. Після забитого голу темп гри впав і до фінального свистка команди не зуміли створити по-справжньому гострих моментів.

Таким чином, збірна Англії починає Євро-2020 з перемоги. У наступному турі підопічні Гарета Саутгейта зіграють проти Шотландії, а Хорватія зустрінеться з Чехією. Обидва матчі відбудуться 18 червня.

Євро-2020. груповий етап

Англія — Хорватія 1: 0 (0: 0)

Гол: Стерлінг, 57

Англія: Пікфорд — Уокер, Стоунз, Мінгс, Тріпп'єр — Філліпс, Райс — Фоден (Рашфорд, 71), Маунт, Стерлінг (Калверт-Льюин, 90 + 2) — Кейн (Беллінгем, 82).

Хорватія: Ліваковіч — Врсалько, Віда, Чалет-Цар, Гвардіола — Модріч, Брозовіч (Влашич, 70), Ковачич (Пашаліч, 85) — Крамаріч (Брекало, 70), Ребич (Петкович, 78), Перішич.

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