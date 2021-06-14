Евро 2020. Шикарный дубль Шика принес победу Чехии над Шотландией

Чехия стартовала с уверенной победы на чемпионате Европы, победив сборную Шотландии.

Сборная Чехии стартовала на Евро-2020 с комфортной победы над Шотландией (2:0).

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До матча букмекеры давали практически равные коэффициенты на все события матча – победу Шотландии, ничью и победу Чехии, что особенно подчеркивает расстановку сил перед матчем – ожидать можно было чего угодно, но матч ожидался напряженным и без явного фаворита.

Со стартовым свистком – ожидания подтвердились, матч оказался конкурентным. Небольшим преимуществом владели шотландцы – в первой половине встречи они завладели контролем мяча и чаще угрожали воротам чехов, но в итоге забили все-таки гости.

На 42-й минуте матча с передачи одноклубника Андрея Ярмоленко по "Вест Хэму" Владимира Цоуфала первый гол на чемпионате Европы для чехов забил нападающий Патрик Шик.

После перерыва Шик оформил дубль на 52-й минуте, перебросив вратаря практически с центра поля.

Уверенная победа сборной Чехии позволила команде возглавить группу D на чемпионате Европы. Вчера в этой группе Англия минимально обыграла Хорватию (1:0). В следующем туре группового этапа чемпионата Европы сборная Чехии сыграет с Хорватией (18 июня). В свою очередь команда Шотландии встретится с Англией (18 июня).

Евро-2020. Групповой этап. Группа D

Шотландия — Чехия — 0:2 (0:1)

Голы: Шик, 42, 52.

Шотландия – Маршалл, Хендри (Макгрегор, 67), Хэнли, Купер, О’Доннелл(Форрест, 79), Макгинн, Мактомини, Армстронг (Фрэйзер, 67), Робертсон, Дайкс (Нисбет, 79), Кристи (Адамс, 46).

Чехия – Вацлик, Цоуфал, Челюстка, Калас, Боржил, Крал (Голеш, 67), Соучек, Масопуст (Выдра, 72), Дарида (Шевчик, 87), Янкто (Гложек, 72), Шик(Крменчик, 87).

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.