Євро-2020. Шикарний дубль Шика приніс перемогу Чехії над Шотландією

Чехія стартувала з впевненої перемоги на чемпіонаті Європи, перемігши збірну Шотландії.

Збірна Чехії стартувала на Євро-2020 з комфортної перемоги над Шотландією (2:0).

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До матчу букмекери давали практично рівні коефіцієнти на всі події матчу — перемогу Шотландії, нічию та перемогу Чехії, що особливо підкреслює розстановку сил перед матчем — чекати можна було чого завгодно, але матч очікувався напруженим і без очевидного фаворита.

Зі стартовим свистком — очікування підтвердилися, матч виявився конкурентним. Невеликою перевагою володіли шотландці — в першій половині зустрічі вони заволоділи контролем м'яча і частіше загрожували воротам чехів, але зрештою забили гості.

На 42-й хвилині матчу з передачі одноклубника Андрія Ярмоленка по "Вест Гему" Владіміра Цоуфала перший гол на чемпіонаті Європи для чехів забив нападник Патрік Шик.

Після перерви Шик оформив дубль на 52-й хвилині, перекинувши воротаря практично з центра поля.

Упевнена перемога збірної Чехії дозволила команді очолити групу D на чемпіонаті Європи. Вчора в цій групі Англія мінімально обіграла Хорватію (1:0). У наступному турі групового етапу чемпіонату Європи збірна Чехії зіграє з Хорватією (18 червня). Зі свого боку команда Шотландії зустрінеться з Англією (18 червня).

Євро-2020. Груповий етап. Група D

Шотландія — Чехія — 0:2 (0:1)

Голи: Шик, 42, 52.

Шотландія — Маршалл, Гендрі (Макгрегор, 67), Генлі, Купер, О'Доннелл (Форрест, 79), Макгінн, Мактоміней, Армстронг (Фрейзер, 67), Робертсон, Дайкс (Нісбет, 79), Крісті (Адамс, 46) .

Чехія — Вацлік, Цоуфал, Челустка, Калас, Боржил, Крал (Гложек, 67), Соучек, Масопуст (Видра, 72), Даріда (Шевчик, 87), Янкто (Гложек, 72), Шик (Крменчик, 87).

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