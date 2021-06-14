Сборная Польши в меньшинстве проиграла Словакии на Евро-2020

Поляки были вынуждены доигрывать матч в меньшинстве из-за удаления Крыховяка на 62-й минуте

В рамках группового этапа Евро-2020 в Санкт-Петербурге состоялся матч между сборными Польши и Словакии.

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Поляки перед матчем считались фаворитами противостояния, однако этот тезис был разбит уже на 18-й минуте. Атака словацкой сборной левым флангом завершилась прорывом Роберта Мака, который убежал от троих оппонентов и ворвался в штрафную площадь соперника. Полузащитник словаков пробил в ближний нижний угол, Щенсны коснулся мяча, но от его рук он влетел в ворота.

Польша смогла отыграться сразу после перерыва: номинальные хозяева в первую же минуту второго тайма провели атаку, которая увенчалась точным ударом Линетти — 1:1. Польша могла попытаться выйти вперед, но на 62-й осталась в меньшинстве: Крыховяк сфолил в центре поля и получил вторую желтую карточку. Спустя 7 минут Словакия воспользовалась численным большинством — Шкриньяр здорово разобрался в штрафной площади соперников во время розыгрыша углового. Одним касанием защитник сборной Словакии принял мяч, а вторым отправил его в дальний нижний угол.

В концовке встречи Польша ринулась на финальный штурм, но Словакия выстояла и одержала сенсационную победу.

Следующие матчи в группе Е состоятся 18 июня: Швеция примет Словакию, а Испания сыграет с Польшей.

Евро-2020. Групповой этап. Группа Е.

Польша — Словакия — 1:2 (0:1)

Голы: 0:1, Мак, 18; 1:1, Линетти, 46; 1:2, Шкриньяр, 69.

Польша: Щенсны — Берешинськи, Глик, Беднарек, Рыбус (Пухач, 74) — Линетти (Франковски, 74) , Крыховяк, Клих — Южвяк, Левандовски, Зелинськи.

Словакия: Дубравка — Пекарик (Косцельник, 79), Шатка, Шкриньяр, Губочан — Куцка, Громада (Грошовски, 79), Гараслин, Мак (Суслов, 87) — Дуда (Грегуш, 90+2), Гамшик.

Удаление: Крыховяк, 62.

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