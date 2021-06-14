Збірна Польщі в меншості програла Словаччині на Євро-2020

Поляки були змушені догравати матч у меншості через вилучення Крихов'яка на 62-й хвилині

У рамках групового етапу Євро-2020 в Санкт-Петербурзі відбувся матч між збірними Польщі та Словаччини.

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Поляки перед матчем вважалися фаворитами протистояння, однак ця теза була розбита вже на 18-й хвилині. Атака словацької збірної лівим флангом завершилася проривом Роберта Мака, який втік від трьох опонентів і увірвався в штрафний майданчик суперника. Півзахисник словаків пробив у ближній нижній кут, Щенсний торкнувся мʼяча, але від його рук він влетів у ворота.

Польща змогла відігратися відразу після перерви: номінальні господарі в першу ж хвилину другого тайму провели атаку, яка увінчалася точним ударом Лінетті — 1: 1. Польща могла спробувати вийти вперед, але на 62-й залишилася в меншості: Криховʼяк сфолив у центрі поля й отримав другу жовту картку. Через 7 хвилин Словаччина скористалася чисельною більшістю — Шкриняр здорово розібрався у штрафному майданчику суперників під час розіграшу кутового. Одним дотиком захисник збірної Словаччини прийняв мʼяч, а другим відправив його в дальній нижній кут.

У кінцівці зустрічі Польща кинулася на фінальний штурм, але Словаччина вистояла і здобула сенсаційну перемогу.

Наступні матчі в групі Е відбудуться 18 червня: Швеція прийме Словаччину, а Іспанія зіграє з Польщею.

Євро-2020. Груповий етап. Група Е.

Польща — Словаччина — 1: 2 (0: 1)

Голи: 0: 1, Мак, 18; 1: 1, Лінетті, 46; 1: 2, Шкриняр, 69.

Польща: Щенсний — Берешінські, Глік, Беднарек, Рибус (Пухачов, 74) — Лінетті (Франківські, 74), Криховʼяк, Кліх — Южвяк, Левандовскі, Зелінський.

Словаччина: Дубравка — Пекарик (Косцельнік, 79), Шатка, Шкриняр, Губочан — Куцка, Громада (Грошовскі, 79), Гараслін, Мак (Суслов, 87) — Дуда (Грегуш, 90 + 2), Гамшик.

Вилучення: Криховʼяк, 62.

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