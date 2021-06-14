Матч упущенных возможностей: Испания и Швеция завершили встречу без забитых мячей

На Евро-2020 зафиксирована первая нулевая ничья: Испания и Швеция не реализовали ни одной возможности, чтобы открыть счет

В Севилье завершился матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 между командами Испании и Швеции.

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С первых минут шведская сборная выбрала оборонительную тактику, сосредоточившись на игре в обороне. Испанцы создали острый момент на 23-й минуте, но Коке не попал в створ ворот из пределов штрафной площади. Он же спустя 6 минут откликнулся на отличную подачу активного Жорди Альбы — удар в касание пришелся выше цели. На этом Альба не остановился и снова отправил мягкую подачу в направлении шведских ворот. Мората принял мяч и быстро пробил, воспользовавшись оплошностью защитников — мяч снова предательски полетел мимо цели.

В концовке первого тайма Исак имел идеальную возможность вывести гостей вперед, но его удар заблокировал защитник. От его ноги мяч срикошетил в штангу и лишь затем Симон зафиксировал его в руках.

В начале второго тайма снова на ударной позиции оказался Мората. Он пробивал низом в ближний угол — в сантиметрах от ворот. Шведы ответили атакой, в ходе которой Исак отвлек на себя троих защитников и отдал передачу на Берга. Форварда Швеции подвела точность — снова мимо цели, даже несмотря на то, что до ворот было метра три.

На 90-й минуте испанцы испортили еще одну возможность, чтобы забить: Жерар Морено головой отправлял мяч в ворота, но Ульсен в падении ногой сумел отвести угрозу. Арбитр компенсировал 6 минут, в течение которых испанцы продолжали искать свой шанс. Ульсен вытаскивал удар за ударом, а когда не мог помочь и он, атакующие игроки пробивали мимо ворот. Счет в матче так и не был открыт — это первая нулевая ничья на Евро-2020.

Матчи 2-го тура в группе Е состоятся 18 июня: Швеция сыграет со Словакией, а Испания померится силами с Польшей.

Евро-2020. Групповой этап. Группа Е

Испания — Швеция — 0:0 (0:0)

Испания: Унай Симон — Льоренте, Ляпорт, Пау Торрес, Жорди Альба — Коке, Родри (Алькантара, 66), Педри — Торрес (Оярсабаль, 74), Мората (Сарабия, 66), Дани Ольмо (Жерар Морено, 74).

Швеция: Ульсен — Лустиг (Крафт, 75), Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — К.Ульссон (Каюсте, 84), Экдаль, С.Ларссон, Форсберг (Бентгссон, 84) — Берг (Квайсон, 69), Исак (Классон, 69).

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.