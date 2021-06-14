Матч втрачених можливостей: Іспанія і Швеція завершили зустріч без забитих м'ячів

На Євро-2020 зафіксовано першу нульову нічию: Іспанія і Швеція не реалізували жодної можливості, щоб відкрити рахунок.

У Севільї завершився матч 1-го туру групового етапу Євро-2020 між командами Іспанії та Швеції.

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З перших хвилин шведська збірна вибрала оборонну тактику, зосередившись на грі в обороні. Іспанці створили гострий момент на 23-й хвилині, але Коке не потрапив у ворота з меж штрафного майданчика. Він же через 6 хвилин відгукнувся на відмінну подачу активного Жорді Альби — удар в дотик прийшовся вище воріт. На цьому Альба не зупинився і знову відправив мʼяку подачу у напрямку шведських воріт. Мората прийняв мʼяч і швидко пробив, скориставшись помилкою захисників — мʼяч знову зрадницьки полетів мимо цілі.

В кінці першого тайму Ісак мав ідеальну можливість вивести гостей вперед, але його удар заблокував захисник. Від його ноги мʼяч зрикошетив у штангу і лише потім Симон зафіксував його в руках.

На початку другого тайму знову на ударній позиції опинився Мората. Він пробивав низом у ближній кут — в сантиметрах від воріт. Шведи відповіли атакою, під час якої Ісак відволік на себе трьох захисників і віддав передачу на Берга. Форварда Швеції підвела точність — знову мимо цілі, навіть незважаючи на те, що до воріт було метрів зо три.

На 90-й хвилині іспанці зіпсували ще одну можливість, щоб забити: Жерар Морено головою відправляв мʼяч у ворота, але Ольсен в падінні ногою зумів відвести загрозу. Арбітр компенсував 6 хвилин, протягом яких іспанці продовжували шукати свій шанс. Ольсен витягав удар за ударом, а коли не міг допомогти і він, атакуючі гравці пробивали повз ворота. Рахунок в матчі так і не був відкритий — це перша нульова нічия на Євро-2020.

Матчі 2-го туру в групі Е відбудуться 18 червня: Швеція зіграє зі Словаччиною, а Іспанія поміряється силами з Польщею.

Євро-2020. Груповий етап. Група Е

Іспанія — Швеція — 0:0 (0:0)

Іспанія: Унаї Сімон — Льоренте, Емерік Ляпорт, Пау Торрес, Жорді Альба — Коке, Родрі (Алькантара, 66), Педрі — Торрес (Оярсабаль, 74), Мората (Сарабія, 66), Дані Ольмо (Жерар Морено, 74).

Швеція: Ольсен — Лустіг (Крафт, 75), Лінделеф, Даніельсон, Аугустінссон — К. Олссон (Каюсте, 84), Екдаль, С.Ларссон, Форсберг (Бентгссон, 84) — Берг (Квайсон, 69), Ісак (Классон, 69).

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.