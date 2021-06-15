В игру вступают короли: Венгрия — Португалия, Франция — Германия. Анонс матчей Евро-2020 15 июня

Криштиану Роналду и сборная Португалии начинают защиту титула, а Германия сыграет против Франции.

15 июня на чемпионате Европы по футболу состоится два матча в самой громкой по именам группе F. В игру вступают действующие чемпионы Европы — сборная Португалии, а также действующие чемпионы мира — сборная Франции. Вместе с ними в одной группе оказались вечные фавориты любого международного турнира — сборная Германии и скромная команда Венгрии.

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Венгрия — Португалия

Время: 19:00

Место: "Пушкаш Арена", Будапешт

Где смотреть трансляцию матча: "Футбол 1"/"Футбол 2"

[ + – ] Криштиану Роналду намерен выиграть второй подряд титул чемпиона Европы

Сборной Венгрии не позавидуешь — попасть в одну группу к действующим чемпионам Европы и мира, а также к перманентному фавориту таких турниров, удовольствие сомнительное. Более того, на Евро-2016 Венгрия уже играла против Португалии в групповом этапе и сотворила небольшую сенсацию, сыграв вничью 3:3. Одного из героев того матча, голкипера Габора Кирая, который запомнился своими оригинальными штанами, в составе Венгрии уже нет.

Для Португалии задача очень непростая: Роналду и компании нужно защитить чемпионский титул. Фернанду Сантуш взял на Евро-2020 сильнейший состав, в котором, кроме главной звезды есть и много опытных футболистов: Руй Патрисиу, Пепе, Жозе Фонте, Жоау Моутинью, Вилльям Карвалью. Но есть мастера своего дела и помоложе: Бернарду Силва, Рубен Диаш, Нелсон Семеду, Рафаэл Геррейру, Ренату Саншеш и лидер "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш. При этом, в обойме Сантуша есть и молодежь, которая в минувшем сезоне заставила говорить о себе всю Европу: Жоау Феликс и Диогу Жота.

Венгрия перед Евро-2020, как и большинство сборных, провела два контрольных матча. Учитывая группу, в которую попала команда Марко Росси, выбор соперников вряд ли позволял отработать модель игры, по которой венгры собираются действовать в трех матчах группового этапа. Венгрия сыграла против Кипра (1:0) и Ирландии (0:0).

На этом фоне спарринги Португалии выглядят серьезнее: нулевая ничья с Испанией и разгром сборной Израиля (4:0).

Встречу между Венгрией и Португалией рассудит бригада арбитров во главе с турком Джюнейтом Чакыром.

Франция — Германия

Время: 22:00

Место: "Альянц Арена", Мюнхен

Где смотреть трансляцию матча: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Украина"

[ + – ] Килиан Мбаппе — одна из главных надежд сборной Франции на Евро-2020 Фото: Getty Images

Афиша матча соответствует уровню финала. В Мюнхене встречаются два последних чемпиона мира — Германия была сильнейшей в 2014-м в Бразилии, а Франция выиграла титул в России, в 2018-м. Йоахим Лев, понимая, в какой группе на Евро-2020 ему предстоит играть, решил свернуть эксперимент по омоложению состава и включил в заявку на турнир Матса Хуммельса и Томаса Мюллера, от которых отказался два года назад. В линии атаки у Бундестим два новоиспеченных клубных чемпиона Европы — Кай Хаверц и Тимо Вернер, которые триумфовали в финале Лиги чемпионов с "Челси". Место в воротах, очевидно, займет опытнейший Мануэль Нойер. Но пока совершенно непонятно, как поведет себя сплав молодости и опыта, ведь в контрольных матчах перед стартом Евро, Германия сыграла вничью с Данией (1:1) и разгромила Латвию (7:1).

Что касается Франции, то Дидье Дешам также включил в заявку игрока, на которого давно не рассчитывал. Речь о Кариме Бензема, которого исключили из сборной шесть лет назад из-за скандала на предмет шантажа партнера по сборной Матье Вальбуэна. Бензема провел хороший сезон в "Реале" и не остался незамеченным. В целом, состав французов нельзя назвать молодым: самым младшим футболистам в заявке — Килиану Мбаппе и Жюлю Кунде 22 года. Средний возраст команды — 27,9 лет.

Франция была близка к победе на Евро-2016, но в финале неожиданно проиграла Португалии. Спустя два года команда Дидье Дешама стала чемпионом мира, а теперь постарается стать лучшей и в Европе, чтобы повторить достижения "золотого поколения": победа на чемпионатах мира и Европы была добыта сборной Франции в 1998 и 2000 годах соответственно.

Перед Евро-2020 французы легко справились с соперниками в товарищеских матчах: сборные Уэльса и Болгарии были обыграны с одинаковым счетом 3:0.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.