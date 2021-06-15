У гру вступають королі: Угорщина — Португалія, Франція — Німеччина. Анонс матчів Євро-2020 15 червня

Кріштіану Роналду та збірна Португалії починають захист титулу, а Німеччина зіграє проти Франції.

15 червня на чемпіонаті Європи з футболу відбудеться два матчі в найгучнішій за іменами групі F. У гру вступають чинні чемпіони Європи — збірна Португалії, а також чинні чемпіони світу — збірна Франції. Разом із ними в одній групі опинилися вічні фаворити будь-якого міжнародного турніру — збірна Німеччини і скромна команда Угорщини.

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Угорщина — Португалія

Час: 19:00

Місце: "Пушкаш Арена", Будапешт

Де дивитися трансляцію матчу: "Футбол 1" / "Футбол 2"

Збірній Угорщини не позаздриш — потрапити в одну групу до чинних чемпіонів Європи та світу, а також до перманентного фавориту таких турнірів, задоволення сумнівне. Більш того, на Євро-2016 Угорщина вже грала проти Португалії в груповому етапі та створила невелику сенсацію, зігравши внічию 3:3. Одного з героїв того матчу, голкіпера Габора Кірая, який запам'ятався своїми оригінальними штанами, в складі Угорщини вже немає.

Для Португалії завдання дуже непросте: Роналду та компанії потрібно захистити чемпіонський титул. Фернанду Сантуш взяв на Євро-2020 найсильніший склад, в якому, крім головної зірки є і багато досвідчених футболістів: Руй Патрісіу, Пепе, Жозе Фонте, Моутінью, Вільям Карвалью. Але є майстри своєї справи і молодші: Бернарду Сілва, Рубен Діаш, Нелсон Семеду, Рафаел Геррейру, Ренату Санчеш і лідер "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш. При цьому, в обоймі Сантуша є і молодь, яка в минулому сезоні змусила говорити про себе всю Європу: Жоао Фелікс і Діогу Жота.

Угорщина перед Євро-2020, як і більшість збірних, провела два контрольні матчі. З огляду на групу, в яку потрапила команда Марко Россі, вибір суперників навряд чи дозволяв відпрацювати модель гри, за якою угорці збираються діяти в трьох матчах групового етапу. Угорщина зіграла проти Кіпру (1:0) й Ірландії (0:0).

На цьому тлі спаринги Португалії виглядають серйозніше: нульова нічия з Іспанією і розгром збірної Ізраїлю (4:0).

Зустріч між Угорщиною та Португалією розсудить бригада арбітрів на чолі з турком Джюнейтом Чакиром.

Франція — Німеччина

Час: 22:00

Місце: "Альянц Арена", Мюнхен

Де дивитися трансляцію матчу: "Футбол 1" / "Футбол 2" / "Україна"

Афіша матчу відповідає рівню фіналу. У Мюнхені зустрічаються два останні чемпіони світу — Німеччина була найсильнішою в 2014-му в Бразилії, а Франція виграла титул у Росії, у 2018-му. Йоахім Лев, розуміючи, в якій групі на Євро-2020 йому доведеться грати, вирішив закінчити експеримент з омолодження складу та додав у заявку на турнір Матса Гуммельса й Томаса Мюллера, від яких відмовився два роки тому. У лінії атаки і Бундестім два новоспечені клубні чемпіони Європи — Кай Гаверц і Тімо Вернер, які тріумфували у фіналі Ліги чемпіонів із "Челсі". Місце у воротах, очевидно, займе досвідчений Мануель Ноєр. Але поки зовсім не зрозуміло, як поводитиметься сплав молодості й досвіду, адже в контрольних матчах перед стартом Євро, Німеччина зіграла внічию з Данією (1:1) і розгромила Латвію (7:1).

Що стосується Франції, то Дідьє Дешам також додав у заявку гравця, на якого давно не розраховував. Йдеться про Каріма Бензема, якого виключили зі збірної шість років тому через скандал на предмет шантажу партнера по збірній Матьє Вальбуена. Бензема провів хороший сезон у "Реалі" і не залишився непоміченим. У цілому, склад французів не можна назвати молодим: наймолодшим футболістам у заявці — Кіліану Мбаппе і Жулю Кунде 22 роки. Середній вік команди — 27,9 років.

Франція була близька до перемоги на Євро-2016, але у фіналі несподівано програла Португалії. Через два роки команда Дідьє Дешама стала чемпіоном світу, а тепер постарається стати кращою і в Європі, щоб повторити досягнення "золотого покоління": перемога на чемпіонатах світу та Європи була здобута збірною Франції в 1998 і 2000 роках відповідно.

Перед Євро-2020 французи легко впоралися із суперниками в товариських матчах: збірні Уельсу та Болгарії були обіграні з однаковим рахунком 3:0.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.