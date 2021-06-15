Венгрия – Португалия. Дубль Роналду помог за 8 минут разгромить аутсайдеров группы
Сборная Португалии владела преимуществом, но сумела реализовать свое превосходство лишь на последней десятиминутке.
Действующие чемпионы Европы сборная Португалии испытала проблемы с потенциальным аутсайдером группы F – cборной Венгрии (3:0).
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду побил очередной рекорд, став единственным игроком, выступавшим на пяти чемпионатах Европы, однако это не помогло его команде без проблем обыграть Венгрию.
На заполненном полностью стадионе в Будапеште (на матче присутствовала 61 тысяча болельщиков) сборная Венгрии достойно оборонялась на протяжении матча, не давая много возможностей португальцам, чтобы реализовать преимущество в техническом превосходстве, опыте и мастерстве.
Самое интересное начало происходить в концовке встречи – на 80-й минуте матча сенсационно вышла вперед сборная Венгрии усилиями Шена, однако гол хозяев матча был не засчитан после просмотра VAR.
Спустя четыре минуты португальцы все-таки сумели забить переломный гол, чтобы забрать полный комплект пунктов в этом матче – первый мяч встречи забил Рафаэль Геррейру.
На 86-й минуте португальцы удвоили преимущество – легендарный португалец Криштиану Роналду реализовал пенальти и окончательно лишил матч интриги.
Португалец даже успел оформить гол с игры – после сольного прохода на 92-й минуте матча Роналду обыграл вратаря и поразил пустые ворота.
Португальцы не наиграли на разгромную победу, но концовка встречи не может не радовать поклонников легендарного Роналду и сборной Португалии.
Евро-2020. Групповой этап. Группа F
Венгрия – Португалия 0:3
Голы:
0:1 – 84 Геррейру, 0:2 – 87, пенальти Роналду, 0:3 – 90 Роналду.
Венгрия – Гулачи, Фиола (Варга, 89), Салаи, Ботка, Ловренчич, Шафер (Него, 66), Надь (Варга, 89), Шаллаи (Шен, 78), Кляйнхайслер (Шигер, 78), Орбан, Салаи.
Португалия – Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Данилу Перейра, Вильям Карвалью (Саншеш, 81), Бернарду Силва (Рафа Силва, 71), Бруну Фернандеш (Моутинью, 89), Диогу Жота (Андре Силва, 81), Роналду.
Предупреждения:
Рубен Диаш (38), Него (80), Орбан (86).
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