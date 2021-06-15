Угорщина — Португалія. Дубль Роналду допоміг за 8 хвилин розгромити аутсайдерів групи

Збірна Португалії мала перевагу, але зуміла реалізувати свою її лише на останній десятихвилинці.

Чинні чемпіони Європи збірна Португалії зазнала проблем з потенційним аутсайдером групи F — збірною Угорщини (3:0).

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Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду побив черговий рекорд, ставши єдиним гравцем, який виступав на пʼяти чемпіонатах Європи, проте це не допомогло його команді без проблем обіграти Угорщину.

На заповненому повністю стадіоні в Будапешті (на матчі була присутня 61 тисяча уболівальників) збірна Угорщини гідно оборонялася протягом матчу, не даючи багато можливостей португальцям, щоб реалізувати технічну перевагу, досвід і майстерність.

Найцікавіше почало відбуватися наприкінці зустрічі — на 80-й хвилині матчу сенсаційно вийшла вперед збірна Угорщини зусиллями Шена, проте гол господарів матчу був не зарахований після перегляду VAR.

Через чотири хвилини португальці все ж зуміли забити переломний гол, щоб забрати повний комплект пунктів у цьому матчі — перший мʼяч зустрічі забив Рафаель Геррейро.

На 86-й хвилині португальці подвоїли перевагу — легендарний португалець Кріштіану Роналду реалізував пенальті і остаточно позбавив матч інтриги.

Португалець навіть встиг оформити гол з гри — після сольного проходу на 92-й хвилині матчу Роналду обіграв воротаря і забив у порожні ворота.

Португальці не награли на розгромну перемогу, але кінцівка зустрічі не може не радувати шанувальників легендарного Роналду і збірної Португалії.

Євро-2020. Груповий етап. Група F

Угорщина — Португалія 0:3

Голи:

0: 1 — 84 Геррейро, 0:2 — 87, пенальті Роналду, 0:3 — 90 Роналду.

Угорщина — Гулачі, Фіола (Варга, 89), Салаї, Ботка, Ловренчіч, Шафер (Него, 66), Надь (Варга, 89), Саллай (Шен, 78), Кляйнхайслер (Шигера, 78), Орбан, Салаї.

Португалія — Руй Патрісіу, Семеду, Пепе, Рубен Діаш, Геррейро, Данилу Перейра, Вільям Карвалью (Саншеш, 81), Бернарду Сілва (Рафа Сілва, 71), Бруну Фернандеш (Моутінью, 89), Діогу Жота (Андре Сілва, 81), Роналду.

Попередження:

Рубен Діаш (38), Него (80), Орбан (86).

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