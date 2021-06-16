"Хочу, чтобы президент вернулся на стадион". Де Дзерби бросил интересный вызов самому себе

Новый главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби хочет впечатлить болельщиков и Рината Ахметова яркой игрой.

Новый главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби пообещал, что яркой игрой команды постарается вернуть на стадион президента Рината Ахметова, который лично не посещает матчи из-за обещания вернуться на футбол лишь на "Донбасс-Арене".

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"Украинский футбол я знаю прежде всего по национальной сборной, которую сейчас возглавляет Андрей Шевченко, а у него практически весь тренерский штаб из Италии. Что касается «Шахтера», возможно, для вас это будет сюрпризом, но я вас уверяю, клуб широко известен в Италии. Тамошние болельщики и специалисты знают футболистов по именам, прекрасно разбираются в команде и следят за ней.

В Италии услышать "Шахтер" – это нормально, не диковинка и не сюрприз. Что меня здесь удивило и что, как я думал, будет по-другому? Организация работы в клубе. Это невероятно. В частности для меня, итальянца, знающего ментальные особенности работы в своей стране.

Я не ожидал, что здесь все будет организовано на таком высоком уровне. Когда впервые встретился с президентом, понял: все, что он делает в футболе, – от большой любви к футболу. Он настоящий фанат футбола. Это очень компетентный в футболе человек, который хочет знать все, получить ответы на любые вопросы.

И я вам скажу, что у меня есть еще одна цель помимо чисто футбольных, кроме выигрыша трофея и участия в Лиге чемпионов, помимо того, что я хочу привить "Шахтеру" красивый стиль игры. Я хочу добиться еще и того, чтобы президент "Шахтера" вернулся на трибуны в качестве зрителя. Это будет одной из моих задач на время работы здесь", – сказал Де Дзерби на пресс-конференции.

Фокус опубликовал репортаж с первой пресс-конференции Роберто Де Дзерби в качестве главного тренера "Шахтера". Тренер пообещал проявить жесткость при необходимости и рассказал об отношении к Луческу.