"Хочу, щоб президент повернувся на стадіон". Де Дзербі кинув цікавий виклик самому собі

Новий головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі хоче вразити вболівальників і Ріната Ахметова яскравою грою.

Новий головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі пообіцяв, що яскравою грою команди постарається повернути на стадіон президента Ріната Ахметова, який особисто не відвідує матчі через обіцянки повернутися на футбол лише на "Донбас-Арені".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Український футбол я знаю насамперед по національній збірній, яку зараз очолює Андрій Шевченко, а у нього практично весь тренерський штаб з Італії. Що стосується "Шахтаря", можливо, для вас це буде сюрпризом, але я вас запевняю, клуб широко відомий в Італії. Тамтешні вболівальники і фахівці знають футболістів по іменах, прекрасно розбираються в команді і стежать за нею.

В Італії почути "Шахтар" — це нормально, не дивина і не сюрприз. Що мене тут здивувало і що, як я думав, буде по-іншому? Організація роботи в клубі. Це неймовірно. Зокрема для мене, італійця, який знає ментальні особливості роботи у своїй країні.

Я не очікував, що тут все буде організовано на такому високому рівні. Коли вперше зустрівся з президентом, зрозумів: все, що він робить у футболі, — від великої любові до футболу. Він справжній фанат футболу. Це дуже компетентна у футболі людина, яка хоче знати все, отримати відповіді на будь-які питання.

І я вам скажу, що у мене є ще одна мета крім чисто футбольних, крім виграшу трофея і участі в Лізі чемпіонів, крім того, що я хочу прищепити "Шахтарю" красивий стиль гри. Я хочу добитися ще і того, щоб президент "Шахтаря" повернувся на трибуни як глядач. Це буде одним з моїх завдань на час роботи тут", — сказав Де Дзербі на пресконференції.

Фокус опублікував репортаж з першої пресконференції Роберто Де Дзербі як головного тренера "Шахтаря". Тренер пообіцяв проявити жорсткість за необхідності і розповів про ставлення до Луческу.