Польская спортсменка пожертвовала олимпийскую медаль, чтобы спасти пожилую женщину в Украине (видео)

Бывшая олимпийская призерка пожертвовала свою медаль ради доброго дела.

Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне по виндсерфингу София Ноцети-Клепацка из Польши решила продать свою медаль, чтобы помочь пенсионерке, проживающей в Украине.

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Как сообщают Sportowe Fakty, 35-летняя бывшая спортсменка решила продать медаль, чтобы помочь пожилой польке, проживающей в Украине, страдающей от болезни Паркинсона.

Во время визита спортсменка пообещала также подарить инвалидную коляску, поскольку женщина проводит большую часть времени в кровати.

Еще до Олимпиады полька заявила, что обязательно продаст свою медаль, если ей удастся попасть на пьедестал.

Ранее спортсменка уже продавала медали ради благотворительности – в 2012-м году полька выставила свою медаль на аукционе и вырученные деньги отдала девочке, болеющей муковисцидозом. Позже оказалось, что медаль приобрел бизнесмен Ян Кульчик – он вернул спортсменке купленную медаль, после чего она решила продать медаль еще раз.

Справка Фокуса: Зофия Тереса Ноцети-Клепацкая — польская яхтсменка, выступающая в классе парусных досок RS:X, бронзовый призер Лондонской Олимпиады, чемпионка мира 2007 года, серебряный призер чемпионатов мира 2011 и 2012 годов.

В марте Ноцети-Клепацкая выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы в классе RS:X.

Напомним, ранее появилась информация, что в Польше начнут вакцинацию въезжающих в страну украинцев прямо на границе. Как сообщает Минздрав Польши, прививку может получить любой иностранный студент, ученый, человек с разрешением на работу, а также их дети и супруги. Для вакцинации не требуется вид на жительство, достаточно предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

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