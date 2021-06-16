Польська спортсменка пожертвувала олімпійську медаль, щоб врятувати літню жінку в Україні (відео)

Колишня олімпійська призерка пожертвувала свою медаль заради доброї справи.

Бронзова призерка Олімпіади в Лондоні з віндсерфінгу Софія Ноцеті-Клепацка з Польщі вирішила продати свою медаль, щоб допомогти пенсіонерці, яка проживає в Україні.

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Як повідомляють Sportowe Fakty, 35-річна колишня спортсменка вирішила продати медаль, щоб допомогти літній польці, яка мешкає в Україні і страждає від хвороби Паркінсона.

Під час візиту спортсменка пообіцяла також подарувати інвалідну коляску, оскільки жінка проводить більшу частину часу в ліжку.

Ще до Олімпіади полька заявила, що обовʼязково продасть свою медаль, якщо їй вдасться потрапити на пʼєдестал.

Раніше спортсменка вже продавала медалі заради благодійності — у 2012-му році полька виставила свою медаль на аукціоні і виручені гроші віддала дівчинці, хворій на муковісцидоз. Пізніше виявилося, що медаль придбав бізнесмен Ян Кульчик — він повернув спортсменці куплену медаль, після чого вона вирішила продати медаль ще раз.

Довідка Фокуса: Софія Тереса Ноцеті-Клепацка — польська яхтсменка, яка виступає в класі вітрильних дощок RS:X, бронзова призерка Лондонської Олімпіади, чемпіонка світу 2007 року, срібний призер чемпіонатів світу 2011 і 2012 років.

У березні Ноцеті-Клепацка виграла бронзову медаль на чемпіонаті Європи в класі RS:X.

Нагадаємо, раніше зʼявилася інформація, що в Польщі почнуть вакцинацію українців, які вʼїжджають в країну, прямо на кордоні. Як повідомляє МОЗ Польщі, щеплення може отримати будь-який іноземний студент, учений, людина з дозволом на роботу, а також їхні діти та дружини. Для вакцинації не потрібна посвідка на проживання, достатньо предʼявити паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

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