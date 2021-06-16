Евро-2020. Одноклубник Малиновского принес минимальную победу России над Финляндией

Сборная России добыла первую победу на чемпионате Европы благодаря голу одноклубника Руслана Малиновского.

Cборная Финляндии до начала матча смело согласилась бы на ничью – 4 очка в двух стартовых турах – прекрасный результат для старта на чемпионате Европы и практически гарантированный выход из группы.

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Матч уже в самом начале, казалось бы, пошел по сценарию сборной Финляндии – на 4-й минуте финны вышли вперед усилиями Йоэля Похьянпало, однако судья встречи помог сборной России, зафиксировав офсайд после просмотра видеоповтора.

Первый тайм прошел в спокойном ритме с переменным успехом для обоих сборных – свои моменты имели и Россия, и Финляндия, но взятия ворот в первом тайме (кроме единственного отмененного) болельщики дождались лишь в дополнительное время.

Отдельно стоит отметить тяжелую травму защитника россиян Марио Фернандеса, у которого подозревают травму грудного отдела позвоночника. Футболист был доставлен в больницу Санкт-Петербурга.

Коллега Руслана Малиновского по "Аталанте" Алексей Миранчук отличился обводящим ударом с левой внутри штрафной площади Финляндии в компенсированное к первому тайму время.

Во втором тайме сборная России отдала инициативу Финляндии, сосредоточившись на удержании устраивавшего их счета. Тактика принесла свои плоды – Россия сумела сдержать атаки финнов и засушить матч.

Победа России добавила неопределенности в турнирной ситуации группы – перед последним туром все команды в группе смогут рассчитывать на выход в плей-офф чемпионата Европы.

Евро-2020. 2-й тур. Группа B

Финляндия – Россия 0:1

Гол: 0:1 Миранчук, 45.

Финляндия: Градецки, Уронен, Араюури, О`Шонесси, Райтала (Сойри, 75), Шюллер (Кауко, 67), Камара, Луд, Тойвио (Йенсен, 84), Похьянпало, Пукки(Лаппалайнен, 75).

Россия: Сафонов, Джикия, Дивеев, Фернандес (Караваев, 26), Кузяев, Зобнин, Баринов, Головин, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Миранчук (Мухин, 85), Дзюба (Соболев, 85).

Предупреждения: Камара (22), Баринов (27), Оздоев (34), Джикия (88), О`Шонесси (90).

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.