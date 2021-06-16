Євро-2020. Одноклубник Маліновського приніс мінімальну перемогу Росії над Фінляндією

Збірна Росії здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи завдяки голу одноклубника Руслана Маліновського.

Збірна Фінляндії до початку матчу сміливо погодилася б на нічию — 4 очки у двох стартових турах — прекрасний результат для старту на чемпіонаті Європи і практично гарантований вихід із групи.

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Матч вже на самому початку, здавалося б, пішов за сценарієм збірної Фінляндії — на 4-й хвилині фіни вийшли вперед зусиллями Йоеля Пог'янпало, проте суддя зустрічі допоміг збірній Росії, зафіксувавши офсайд після перегляду відеоповтору.

Перший тайм пройшов у спокійному ритмі з перемінним успіхом для обох збірних — свої моменти мали і Росія, і Фінляндія, але взяття воріт у першому таймі (крім єдиного скасованого) вболівальники дочекалися лише в додатковий час.

Окремо варто зазначити важку травму захисника росіян Маріо Фернандеса, в якого підозрюють травму грудного відділу хребта. Футболіст був доставлений в лікарню Санкт-Петербурга.

Колега Руслана Маліновського по "Аталанті" Олексій Міранчук відзначився обвідним ударом із лівої всередині штрафної площі Фінляндії в компенсований до першого тайму час.

У другому таймі збірна Росії віддала ініціативу Фінляндії, зосередившись на утриманні рахунку, який їх влаштовував. Тактика принесла свої плоди — Росія зуміла стримати атаки фінів і засушити матч.

Перемога Росії додала невизначеності в турнірній ситуації групи — перед останнім туром усі команди в групі зможуть розраховувати на вихід у плей-оф чемпіонату Європи.

Євро-2020. 2-й тур. Група B

Фінляндія — Росія 0:1

Гол: 0:1 Міранчук, 45.

Фінляндія: Градецький, Уронен, Араюурі, О`Шонессі, Райтала (Сойрі, 75), Шуллер (Кауко, 67), Камара, Луд, Тойвіо (Єнсен, 84), Йоел Пог'янпало, Пуккі (Лаппалайнен, 75).

Росія: Сафонов, Джикія, Дівєєв, Фернандес (Караваєв, 26), Кузяєв, Зобнін, Баринов, Головін, Оздоєв (Жемалетдінов, 61), Міранчук (Мухін, 85), Дзюба (Соболєв, 85).

Попередження: Камара (22), Баринов (27), Оздоєв (34), Джикія (88), О`Шонессі (90).

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.