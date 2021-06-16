Уэльс обыграл Турцию на Евро-2020, несмотря на нереализованный пенальти Бэйла

Голы Аарона Рэмзи и Коннора Робертса помогли валлийцам временно выйти на первое место в турнирной таблице группы А

В Баку завершился матч группового этапа Евро-2020 между командами Турции и Уэльса.

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С турнирной точки зрения встреча имела огромное значение, поскольку победитель получал хорошие шансы на выход из группы. Британцы с первых же минут взялись терзать ворота соперника и Дэвис уже на 4-й минуте головой целился в створ ворот — мяч пролетел мимо цели. Спустя несколько минут уже лидеры валлийской сборной разыграли комбинацию: Бэйл ассистировал Рэмзи и тот пробил в нижний угол. Угурджан ногой парировал угрозу. На 16-й минуте второй гол на турнире мог забить Мур, но его удар головой в упор оказался заблокирован.

Давление Уэльса в течение первой половины переросло в забитый гол: Бэйл отдал идеальную проникающую передачу на Рэмзи, а тот, получив третий шанс в матче, не сплоховал — 1:0.

Второй тайм проходил в схожем ключе и уже на 60-й минуте Уэльс заработал право на пенальти — Бэйл упал на газон в борьбе с Зеки Челиком. Сам пострадавший взялся бить 11-метровый, но пробил куда-то на крышу, а не в ворота. Турки могли поймать соперника в момент психологического упадка, но Бурак Йылмаз никак не мог найти свой момент и поразить ворота соперника.

Завершилось все еще одним голом Уэльса в дополнительное время: Бэйл протянул мяч от углового флажка и отдал под удар Коннору Робертсу, который поставил точку в этом матче.

В следующем туре сборная Уэльса сыграет против Италии, а Турция попробует открыть счет забитым голам на этом Евро в игре против Швейцарии.

Евро-2020. Групповой этап.

Турция — Уэльс 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 Рэмзи, 42, 0:2 Робертс, 90+5

Турция: Угурджан Чакыр — Зеки Челик, Каан Айхан, Чаглар Сеюнджо, Умут Мераш (Мерт Мюлдюр, 72) — Окай Йокушлу (Мерих Демирал, 46), Хакан Чалханоглу, Озан Туфан (Языджы, 46), Кенан Караман (Дервишоглу, 75) , Дженгиз Юндер (Кахведжи, 83) — Бурак Йылмаз.

Уэльс: Уорд — К.Робертс, Мепам, Родон, Б.Дэвис — Моррелл, Аллен (Ампаду, 73), Бэйл, Рэмзи (Уилсон, 85) , Джеймс (Уильямс, 90+4) — Мур.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.