Уельс обіграв Туреччину на Євро-2020, незважаючи на нереалізоване пенальті Бейла

Голи Аарона Ремзі та Коннора Робертса допомогли валлійцям тимчасово вийти на перше місце в турнірній таблиці групи А.

У Баку завершився матч групового етапу Євро-2020 між командами Туреччини та Уельсу.

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З турнірної точки зору зустріч мала величезне значення, оскільки переможець отримував хороші шанси на вихід із групи. Британці з перших же хвилин взялися терзати ворота суперника і Девіс вже на 4-й хвилині головою цілився у створ воріт — м'яч пролетів повз ціль. Через кілька хвилин вже лідери валлійської збірної розіграли комбінацію: Бейл асистував Ремзі й той пробив у нижній кут. Угурджан ногою парирував загрозу. На 16-й хвилині другий гол на турнірі міг забити Мур, але його удар головою в упор виявився заблокований.

Тиск Уельсу протягом першої половини переріс у забитий гол: Бейл віддав ідеальну проникаючу передачу на Ремзі, а той, отримавши третій шанс у матчі, не схибив — 1:0.

Другий тайм проходив у схожому ключі й уже на 60-й хвилині Уельс заробив право на пенальті — Бейл упав на газон у боротьбі із Зекі Челіком. Сам постраждалий взявся бити 11-метровий, але пробив кудись на дах, а не у ворота. Турки могли зловити суперника в момент психологічного занепаду, але Бурак Їлмаз ніяк не міг знайти свій момент і вразити ворота суперника.

Завершилося все ще одним голом Уельсу в додатковий час: Бейл протягнув м'яч від кутового прапорця і віддав під удар Коннору Робертса, який поставив крапку в цьому матчі.

У наступному турі збірна Уельсу зіграє проти Італії, а Туреччина спробує відкрити рахунок забитих голів на цьому Євро в грі проти Швейцарії.

Євро-2020. Груповий етап.

Туреччина — Уельс 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 Ремзі, 42, 0:2 Робертс, 90+5

Туреччина: Угурджан Чакир — Зекі Челік, Каан Айхан, Чаглар Сьоюнджю, Умут Мераш (Мерт Мюлдюр, 72) — Окай Йокушлу (Меріх Демірал, 46), Хакан Чалханоглу, Озан Туфан (Язиджи, 46), Кенан Караман (Дервішоглу, 75), Ченгіз Юндер (Кахведжі, 83) — Бурак Їлмаз.

Уельс: Ворд — К. Робертс, Мефам, Родон, Б. Дейвіс — Моррелл, Аллен (Ампаду, 73), Бейл, Ремзі (Вілсон, 85), Джеймс (Вільямс, 90+4) — Мур.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.