Дубль Локателли и гол Иммобиле принесли Италии победу над Швейцарией в матче Евро-2020

Команда Роберто Манчини гарантировала себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы

В Риме завершился матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии.

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Для итальянской сборной при благоприятном исходе этого матча открывался путь в плей-офф. Для этого было нужно одержать только победу. Команда Роберто Манчини осознавала серьезность ситуации, потому не имела права на ошибку. Манчини не менял атакующее трио Берарди-Иммобиле-Инсинье, которое принялось продолжать наачатое в матче с Турцией. Сдержав несколько вылазок швейцарцев на свою половину поля, Италия перешла к тому, что у нее получается лучше всего — атаковать. На 10-й минуте пристреливался к воротам соперника Иммобиле — его удар головой был эффектным, но неточным. На 20-й минуте хозяева таки отправили мяч в ворота Соммера, но гол Кьеллини был отменен после просмотра VAR. Арбитр разглядел, что опытнейший защитник подыграл себе рукой.

На 24-й минуте Кьеллини покинул поле из-за травмы, уступив свое место Ачерби. Тем не менее, ситуация располагала к голу хозяев, что и произошло на 26-й минуте: Берарди в который раз прошел Рикардо Родригеса на фланге и отправил мяч низом в центр штрафной площади. Локателли оказался забыт всеми швейцарскими защитниками и спокойно поразил ворота.

В начале второй половины матча Швейцария снова попробовала шокировать итальянцев агрессивной игрой впереди. Как и в первой 45-минутке, подопечные Роберто Манчини выждали, пока активность соперника снизится, после чего хладнокровно наказала Швейцарию за оплошность в обороне. Локателли принял мяч на дуге штрафной площади и сразу же решил пробить в нижний угол. Соммер грустно проводил мяч глазами — это 2:0.

В течение второго тайма Италия была ближе к тому, чтобы забить третий мяч, чем Швейцария к тому, чтобы отыграться. Иммобиле дважды был близок к тому, чтобы похоронить надежды швейцарцев на спасение, но прощал соперника. Однако в самом конце встречи форвард итальянцев таки добился своего: ему удался красивый дальний удар с 25-ти метров. Соммер нынул за мячом, но пропустил его под руками.

Таким образом, Италия одержала победу и обеспечила себе участие в 1/8 финала чемпионата Европы. В заключительном туре команда Роберто Манчини 20 июня сыграет против сборной Уэльса, а Швейцария встретится с Турцией.

Евро-2020. Групповой этап. Группа А

Италия — Швейцария 3:0 (1:0)

Голы: 1:0, Локателли, 26; 2:0, Локателли, 52; 3:0, Иммобиле, 89.

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла (Кристанте, 87), Жоржиньо, Локателли(Пессина, 86) — Берарди (Толой, 70), Иммобиле, Инсинье (Кьеза, 69).

Швейцария: Соммер — Эльведи, Шер (Цубер, 58), Аканджи — Фройлер (Соу, 84), Г.Джака — Мбабу (Видмер, 58), Родригес — Шакири (Варгас, 76), Сеферович (Гавранович, 46), Эмболо.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.