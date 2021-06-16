Дубль Локателлі і гол Іммобіле принесли Італії перемогу над Швейцарією в матчі Євро-2020

Команда Роберто Манчіні гарантувала собі вихід в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

У Римі завершився матч 2-го туру групового етапу Євро-2020 між збірними Італії та Швейцарії.

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Для італійської збірної при успішному результаті цього матчу відкривався шлях у плей-офф. Для цього було потрібно одержати тільки перемогу. Команда Роберто Манчіні усвідомлювала серйозність ситуації, тому не мала права на помилку. Манчіні не міняв атакуюче тріо Берарді-Іммобіле-Інсіньє, яке взялося продовжувати почате в матчі з Туреччиною. Стримавши кілька вилазок швейцарців на свою половину поля, Італія перейшла до того, що у неї виходить найкраще — атакувати. На 10-й хвилині пристрілювався до воріт суперника Іммобіле — його удар головою був ефектним, але неточним. На 20-й хвилині господарі таки відправили мʼяч у ворота Зоммера, але гол Кʼєлліні був скасований після перегляду VAR. Арбітр розгледів, що досвідчений захисник підіграв собі рукою.

На 24-й хвилині Кʼєлліні покинув поле через травму, поступившись своїм місцем Ачербі. Проте, ситуація спонукала до голу господарів, що і сталося на 26-й хвилині: Берарді вкотре пройшов Рікардо Родрігеса на фланзі і відправив мʼяч низом в центр штрафного майданчика. Локателлі виявився забутим усіма швейцарськими захисниками і спокійно вразив ворота.

На початку другої половини матчу Швейцарія знову спробувала шокувати італійців агресивною грою попереду. Як і в першій 45-хвилинці, підопічні Роберто Манчіні почекали, поки активність суперника знизиться, після чого холоднокровно покарала Швейцарію за помилку в обороні. Локателлі прийняв мʼяч на дузі штрафного майданчика і відразу ж вирішив пробити в нижній кут. Соммер сумно проводив мʼяч очима — це 2:0.

Протягом другого тайму Італія була ближче до того, щоб забити третій мʼяч, ніж Швейцарія до того, щоб відігратися. Іммобіле двічі був близький до того, щоб поховати надії швейцарців на порятунок, але прощав суперника. Однак в самому кінці зустрічі форвард італійців таки домігся свого: йому вдався красивий дальній удар з 25-ти метрів. Соммер кинувся за мʼячем, але пропустив його під руками.

Таким чином, Італія здобула перемогу і забезпечила собі участь в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. У заключному турі команда Роберто Манчіні 20 червня зіграє проти збірної Уельсу, а Швейцарія зустрінеться з Туреччиною.

Євро-2020. Груповий етап. Група А

Італія — Швейцарія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0, Локателлі, 26; 2:0, Локателлі, 52; 3:0, Іммобіле, 89.

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Бонуччі, Кʼєлліні, Спінаццола — Барелла (Крістанте, 87), Жоржиньйо, Локателлі (Пессіна, 86) — Берарді (Толой, 70), Іммобіле, Інсіньє (Кʼєза, 69).

Швейцарія: Соммер — Ельведі, Шер (Цубер, 58), Аканджі — Фройлер (Соу, 84), Г.Джака — Мбабу (Відмер, 58), Родрігес — Шакірі (Варгас, 76), Сеферович (Гавранович, 46), Емболо.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.