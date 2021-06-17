Возвращение Супермена. "Парма" объявила о переходе Буффона (видео)

Легендарный итальянский вратарь продолжит карьеру в клубе второго итальянского дивизиона.

"Парма" объявила о переходе легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Буффон уже играл за "Парму" — итальянец там начал свою карьеру и дебютировал в Серии А в 1995 году в 17-летнем возрасте.

В 2001 году вратарь перешел в "Ювентус" за рекордные для трансфера вратаря деньги, за который выступал до 2021 года (с перерывом на сезон-2018/19, который он провел в "ПСЖ").

"Мое будущее ясно и определено. Этот красивый и длительный опыт с "Ювентусом" будет завершен в этом году. Либо я найду другую команду, либо столкнусь с ситуацией, которая будет мотивировать меня играть дальше. Или же, получу новый жизненный опыт, я не исключаю такой вариант. Я чувствую, что отдал "Ювентусу" все, получил от него все и сделать что-то большее уже невозможно. Мы пришли к концу и исправить это уже нельзя", — заявил вратарь.

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 годы, после чего перешел в ПСЖ. Проведя в Париже один сезон, Буффон вернулся в Турин. В составе "Ювентуса" голкипер 10 раз становился чемпионом Италии, 4 раза выигрывал Кубок Италии и 6 раз — Суперкубок страны. Кроме того, Джанлуиджи принадлежит рекорд по количеству сыгранных матчей в Серии А — 656 игр. Это на 9 матчей больше, чем у предыдущего лучшего гвардейца чемпионата Паоло Мальдини.

Напомним, ранее появилась информация, что Буффон может стать игроком киевского "Динамо". Итальянское издание Tuttosport сообщало, что кроме киевского "Динамо" на трансфер итальянского голкипера претендовали "Олимпиакос", "Айнтрахт", "Спортинг" и "Галатасарай".

Ранее Буффона признали лучшим голкипером в истории футбола, по версии итальянского издания La Gazzetta dello Sport. В голосовании приняли участие 18 известных вратарей из 18 стран, среди которых: Мануэль Нойер, Дино Зофф, Жулио Сезар и другие. 42-летний Буффон получил семь голосов и занял первое место. Вторую позицию получил легендарный советский вратарь Лев Яшин, за которого было отдано 5 голосов. Тройку лучших с двумя голосами замкнул знаменитый итальянский голкипер Дино Дзофф.