Повернення Супермена. "Парма" оголосила про перехід Буффона (відео)

Легендарний італійський воротар продовжить кар'єру в клубі другого італійського дивізіону.

"Парма" оголосила про перехід легендарного італійського воротаря Джанлуїджі Буффона.

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Буффон вже грав за "Парму" — італієць там почав свою карʼєру і дебютував у Серії А в 1995 році в 17-річному віці.

У 2001 році воротар перейшов у "Ювентус" за рекордні для трансферу воротаря гроші, за який виступав до 2021 року (з перервою на сезон-2018/19, який він провів у "ПСЖ").

"Моє майбутнє зрозуміле і визначене. Цей красивий і тривалий досвід з "Ювентусом" буде завершений цьогоріч. Або я знайду іншу команду, або зіткнемося з ситуацією, яка мотивуватиме мене грати далі. Або ж, отримаю новий життєвий досвід, я не заперечую такий варіант. Я відчуваю, що віддав "Ювентусу" все, отримав від нього все і зробити щось більше вже неможливо. Ми дійшли кінця і виправити це вже не можна", — заявив воротар.

Буффон виступав за "Ювентус" із 2001 по 2018 роки, після чого перейшов у ПСЖ. Провівши в Парижі один сезон, Буффон повернувся в Турин. У складі "Ювентуса" голкіпер 10 разів ставав чемпіоном Італії, 4 рази вигравав Кубок Італії і 6 разів — Суперкубок країни. Крім того, Джанлуїджі належить рекорд за кількістю зіграних матчів у Серії А — 656 ігор. Це на 9 матчів більше, ніж у попереднього кращого гвардійця чемпіонату Паоло Мальдіні.

Нагадаємо, раніше зʼявилася інформація, що Буффон може стати гравцем київського "Динамо". Італійське видання Tuttosport повідомляло, що крім київського "Динамо" на трансфер італійського голкіпера претендували "Олімпіакос", "Айнтрахт", "Спортинг" і "Галатасарай".

Раніше Буффона визнали найкращим голкіпером в історії футболу, за версією італійського видання La Gazzetta dello Sport. У голосуванні взяли участь 18 відомих воротарів із 18 країн, серед яких: Мануель Ноєр, Діно Дзофф, Жуліо Сезар та інші. 42-річний Буффон отримав сім голосів і посів перше місце. Другу позицію отримав легендарний радянський воротар Лев Яшин, за якого були віддані 5 голосів. Трійку кращих із двома голосами замкнув знаменитий італійський голкіпер Діно Дзофф.