Бельгия одержала волевую победу над командой Дании и вышла в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Бельгии пропустила в начале матча, но сумела вырвать победу благодаря голам Торгана Азара и Кевина де Брейне

В рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Бельгии одержала победу над сборной Дании в Копенгагене.

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Хозяева быстро вышли вперед, благодаря точному удару Юссуф Поульсена на 2-й минуте матча. Бельгийцы долго отходили от такого холодного душа, но в течение первой половины матча не позволили сопернику увеличить преимущество. При этом, подопечные Роберто Мартинеса в первом тайме выглядели неубедительно.

Во второй половине игра обрела иной характер — с выходом на поле Кевина Де Брюйне Бельгия воспряла духом и принялась отыгрываться. Лукаку прошел по правому флангу и отдал на Де Брюйне. Полузащитник "Манчестер Сити" не думал ни секунды и адресовал мяч Торгану Азару, который без проблем поразил ворота датчан.

Бельгия наращивала давление и это привело ко второму голу. Де Брюйне снова получил мяч с правого фланга и с линии штрафной площади поразил ворота датчан.

В конце встречи Брайтуайт головой отправил мяч в перекладину, но на большее Дания уже не рассчитывала. 2:1 — победа Бельгии, которая оформила выход в плей-офф. Даже если в последнем туре Лукаку и компания проиграют Финляндии, то не опустятся ниже первого места за счет преимущества по личным встречам и над Россией, и над Данией.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.

Евро-2020. Групповой этап. 2-й тур

Дания — Бельгия — 1:2

Голы: 1:0, Ю.Поульсен, 2; 1:1, Т.Азар, 55; 1:2 Де Брюйне, 70

Дания: Шмейхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор (Сков-Ольсен, 84), Меле — Васс (Ларсен, 62), Хейбьерг, Дилейни (Йенсен, 73) — Ю.Поульсен (Нергор, 61), Дамсгор (Корнелиус, 73), Брайтвайт.

Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Денайер, Вертонген — Менье, Тилеманс, Дендокер (Витсель, 59), Т.Азар (Вермален, 90+4) — Мертенс (Де Брюйне, 46), Лукаку, Карраско (Э.Азар, 59).