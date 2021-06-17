Бельгія здобула вольову перемогу над командою Данії і вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020

Збірна Бельгії пропустила на початку матчу, але зуміла вирвати перемогу завдяки голам Торгану Азара та Кевіна де Брейне.

У рамках 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи збірна Бельгії здобула перемогу над збірною Данії в Копенгагені.

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Господарі швидко вийшли вперед, завдяки точному удару Юссуфа Поульсена на 2-й хвилині матчу. Бельгійці довго відходили від такого холодного душу, але протягом першої половини матчу не дозволили супернику збільшити перевагу. При цьому, підопічні Роберто Мартінеса в першому таймі виглядали непереконливо.

У другій половині гра знайшла інший характер — із виходом на поле Кевіна Де Брейне Бельгія піднялася духом і почала відіграватися. Лукаку пройшов по правому флангу і віддав на де Брюйне. Півзахисник "Манчестер Сіті" не думав ні секунди й адресував мʼяч Торгану Азару, який без проблем уразив ворота данців.

Бельгія нарощувала тиск і це призвело до другого голу. Де Брейне знову отримав мʼяч із правого флангу і з лінії штрафного майданчика уразив ворота данців.

Наприкінці зустрічі Брайтвайте головою відправив мʼяч у поперечину, але на більше Данія вже не розраховувала. 2:1 — перемога Бельгії, яка оформила вихід у плей-оф. Навіть якщо в останньому турі Лукаку і компанія програють Фінляндії, то не опустяться нижче першого місця за рахунок переваги в особистих зустрічах і над Росією, і над Данією.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.

Євро-2020. Груповий етап. 2-й тур

Данія — Бельгія — 1:2

Голи: 1:0, Ю. Поульсен, 2; 1: 1, Т. Азар, 55; 1: 2 Де Брюйне, 70

Данія: Шмейхель — Крістіансен, Кʼєр, Вестергорд (Сков Ольсен, 84), Меле — Васс (Ларсен, 62), Гейбʼєрг, Ділейні (Єнсен, 73) — Ю. Поульсен (Нергор, 61), Дамсгор (Корнеліус, 73), Брайтвайте.

Бельгія: Куртуа — Альдервейрельд, Денаєр, Вертонген — Менʼє, Тілеманс, Дендонкер (Вітсель, 59), Т. Азар (Вермален, 90 + 4) — Мертенс (де Брюйне, 46), Лукаку, Карраско (Е. Азар, 59).