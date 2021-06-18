Сборная Нидерландов выиграла у Австрии и вышла в плей-офф Евро-2020

Голы Мемфиса Депая и Дензела Думфриса принесли "оранжевым" победу и выход в 1/8 финала чемпионата Европы

В Амстердаме завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборная Нидерландов одержала уверенную победу над командой Австрии — 2:0.

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Положительнный результат нидерландской сборной обеспечили голы Мемфиса Депая и Дензела Думфриса. Первый отличился на 11-й минуте, реализовав пенальти за фол Алабы против Думфриса. Затем у Депая был еще один хороший момент, но он попал в сетку ворот с внешней стороны. А под конец первого тайма форвард голландцев пробил выше ворот с линии вратарской!

На 61-й минуте Де Лигт пробил головой в перекладину, а через шесть минут продуктивный Думфрис воспользовался передачей Малена, который решил отдать мяч партнеру в более выгодной позиции — 2:0. До конца матча Нидерланды уверенно удержали свои ворота на замке.

Победа Нидерландов над Австрией позволила "оранжевым" квалифицироваться в плей-офф с первого места в группе, поскольку они выиграли у обоих соперников, которые имеют по три очка в активе. При любом исходе в третьем матче, Нидерланды не опустятся ниже первого места. Свой следующий матч они сыграют против команды Северной Македонии 21 июня.

Евро-2020. Групповой этап. 2-й тур

Нидерланды — Австрия 2:0 (1:0)

Голы: 1:0, Депай, с пенальти, 11; 2:0, Думфрис, 67

Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, де Врей, де Лихт, Блинд (Аке, 64) , ван Аанхольт (Вейндал, 65) — де Роон (Гравенберх, 74), Вейналдум, Ф.Де Йонг — Вегхорст (Мален, 64), Депай (Л.Де Йонг, 82).

Австрия: Бахманн — Лайнер, Драгович (Линхарт, 84), Хинтереггер, Ульмер — Баумгратнер (Лазаро, 70), К.Шлагер (Онисиво, 84), Лаймер (Грилич, 61), Алаба — Грегорич (Калайджич, 62), Забитцер.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.