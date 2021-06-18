Збірна Нідерландів виграла в Австрії та вийшла в плей-оф Євро-2020

Голи Мемфіса Депая і Дензела Думфріса принесли "помаранчевим" перемогу і вихід в 1/8 фіналу чемпіонату Європи

В Амстердамі завершився матч 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу. Збірна Нідерландів здобула впевнену перемогу над командою Австрії — 2:0.

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Позитивний результат нідерландській збірній забезпечили голи Мемфіса Депая і Дензела Думфріса. Перший відзначився на 11-й хвилині, реалізувавши пенальті за фол Алаби проти Думфріса. Потім у Депая був ще один хороший момент, але він потрапив у сітку воріт із зовнішнього боку. А під кінець першого тайму форвард голландців пробив вище воріт із лінії воротарського!

На 61-й хвилині Де Лігт пробив головою в поперечину, а через шість хвилин продуктивний Думфріс скористався передачею Малена, який вирішив віддати мʼяч партнеру в більш вигідній позиції — 2:0. До кінця матчу Нідерланди впевнено втримали свої ворота на замку.

Перемога Нідерландів над Австрією дозволила "помаранчевим" кваліфікуватися в плей-оф із першого місця в групі, оскільки вони виграли в обох суперників, які мають по три очки в активі. При будь-якому результаті в третьому матчі, Нідерланди не опустяться нижче першого місця. Свій наступний матч вони зіграють проти команди Північної Македонії 21 червня.

Євро-2020. Груповий етап. 2-й тур

Нідерланди — Австрія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0, Депай, з пенальті, 11; 2:0, Думфріс, 67

Нідерланди: Стекеленбург — Думфріс, де Врей, де Лігт, Блінд (Аке, 64), ван Анголт (Вейндал, 65) — де Рон (Гравенберх, 74), Вейналдум, Ф. де Йонг — Веггорст (Мален, 64), Депай (Л. де Йонг, 82).

Австрія: Бахманн — Лайнер, Драгович (Лінгарт, 84), Гінтереггер, Ульмер — Баумгратнер (Лазаро, 70), К.Шлагер (Онісіво, 84), Лаймер (Гріліч, 61), Алаба — Грегорич (Калайджич, 62), Забітцер.

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