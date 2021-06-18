Швеция — Словакия, Англия — Шотландия. Анонс матчей Евро 2020 18 июня

Сборные Англии и Чехии уже сегодня могут оформить выход из группы, оставив за бортом соревнований вице-чемпионов мира — команду Хорватии.

18 июня на чемпионате Европы по футболу будут сыграны матчи 2-го тура группового этапа. Самая простая ситуация в группе D: в случае побед Англии и Чехии над Шотландией и Хорватией соответственно, победители выйдут в 1/8 финала, а проигравшие лишатся даже математических шансов на продолжение борьбы.

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Швеция — Словакия

Время: 16:00 Место: "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург

Где смотреть трансляцию матча: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Открывают игровой день представители группы Е — Швеция и Словакия. Шведы в первом туре провели пока самый скучный матч на этом Евро-2020, сыграв в нулевую ничью с командой Испании. Правда, если против явного фаворита Швеции было важно надежно сыграть в обороне, то теперь команде Яна Андерссона можно использовать всю мощь своей атакующей линии. Соперники Швеции в первом туре одержали сенсационную победу над Польшей, правда, поляки в середине второго тайма остались в меньшинстве. Тем не менее, победа над Швецией откроет Словакии дорогу в плей-офф.

Хорватия — Чехия

Время: 19:00

Место: "Хэмпден Парк", Глазго

Где смотреть трансляцию матча: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Для хорватов поражение в матче с Чехией станет катастрофой — вице-чемпионы мира потеряют шансы на выход из группы. В первом туре Модрич и компания выглядели неубедительно, уступив Англии со счетом 0:1. В то же время, Чехия спокойно разобралась с Шотландией, благодаря дублю Патрика Шика. Забьет ли он в ворота Хорватии — одна из локальных интриг сегодняшнего противостояния. Но и победа принесет Чехии 6 очков, что гарантирует им выход из группы.

Англия — Шотландия

Время: 22:00

Место: "Уэмбли", Лондон

Где смотреть трансляцию матча: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Украина"

Британское дерби выглядит симпатично только на афише. Англия — явный фаворит этого противостояния. Невыразительная игра шотландцев в матче против Чехии только усиливает уверенность в том, что англичане легко справятся с соперником на "Уэмбли". Победа гарантирует Англии выход в плей-офф, куда уже оформили путевку команды Италии, Бельгии и Нидерландов. В расположении сборной Англии царит приятная атмосфера, по крайней мере, судя по фотографиям, которые публикуют футболисты в социальных сетях.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.