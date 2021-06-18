Швеція — Словаччина, Англія — Шотландія. Анонс матчів Євро 2020 18 червня

Збірні Англії та Чехії вже сьогодні можуть оформити вихід із групи, залишивши за бортом змагань віцечемпіонів світу — команду Хорватії.

18 червня на чемпіонаті Європи з футболу будуть зіграні матчі 2-го туру групового етапу. Найпростіша ситуація в групі D: у разі перемог Англії та Чехії над Шотландією і Хорватією відповідно, переможці вийдуть в 1/8 фіналу, а ті, хто програв позбудуться навіть математичних шансів на продовження боротьби.

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Швеція — Словаччина

Час: 16:00

Місце: "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург

Де дивитися трансляцію матчу: "Футбол 1" / "Футбол 2"

Відкривають ігровий день представники групи Е — Швеція і Словаччина. Шведи в першому турі провели поки найнудніший матч на цьому Євро-2020, зігравши в нульову нічию з командою Іспанії. Щоправда, якщо проти очевидного фаворита Швеції було важливо надійно зіграти в обороні, то тепер команді Яна Андерсона можна використовувати всю міць своєї атакувальної лінії. Суперники Швеції в першому турі здобули сенсаційну перемогу над Польщею, щоправда, поляки в середині другого тайму залишилися в меншості. Проте, перемога над Швецією відкриє Словаччині дорогу в плей-оф.

Хорватія — Чехія

Час: 19:00

Місце: "Гемпден-Парк", Глазго

Де дивитися трансляцію матчу: "Футбол 1" / "Футбол 2"

Для хорватів поразка в матчі з Чехією стане катастрофою — віцечемпіони світу втратять шанси на вихід із групи. У першому турі Модрич і компанія виглядали непереконливо, поступившись Англії з рахунком 0:1. У той же час, Чехія спокійно розібралася з Шотландією, завдяки дублю Патріка Шика. Чи забʼє він у ворота Хорватії — одна з локальних інтриг сьогоднішнього протистояння. Але й перемога принесе Чехії 6 очок, що гарантує їм вихід із групи.

Англія — Шотландія

Час: 22:00

Місце: "Вемблі", Лондон

Де дивитися трансляцію матчу: "Футбол 1" / "Футбол 2" / "Україна"

Британське дербі виглядає симпатично тільки на афіші. Англія — очевидний фаворит цього протистояння. Невиразна гра шотландців у матчі проти Чехії тільки підсилює впевненість в тому, що англійці легко впораються із суперником на "Вемблі". Перемога гарантує Англії вихід у плей-оф, куди вже оформили путівку команди Італії, Бельгії та Нідерландів. У розташуванні збірної Англії панує приємна атмосфера, принаймні, судячи з фотографій, які публікують футболісти в соціальних мережах.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.