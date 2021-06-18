Швеция одержала победу над Словакией, забив решающий мяч с пенальти

Сборная Швеции снова не показала содержательной игры, а Словакия не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника

В Санкт-Петербурге завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между командами Швеции и Словакии.

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Как и в первом матче против Испании, Швеция снова не смогла показать зрелищной игры. В первом тайме на поле точилась борьба и совершенно не было острых моментов. По итогу первой половины статистика ударов была 3:3, но в створ ворот пришелся только один, у шведской сборной.

Во второй половине шведы бросились вперед, но удары Форсберга и Исака были неточными. В середине тайма Исак снова оказался в центре внимания, но головой пробил выше цели. Номинальные хозяева искали свой шанс и заработали пенальти: Дубравка сфолил на Квайсоне и судья указал на 11-метровую отметку. Форсберг с точки уверенно переиграл Дубравку — 1:0. До конца встречи счет так и не изменился. Показательна и статистика: шведы нанесли 13 ударов по воротам соперника, из них 4 пришлось в створ. Словакия нанесла только пять ударов за весь матч и ни один из них не был точным.

В параллельном матче этой группы 19 июня Испания будет противостоять Польше. Этот матч состоится в Севилье, в 22:00.

В заключительном туре сборная Швеции сыграет против Польши, а Словакия встретится с Испанией. Эти матчи состоятся 23 июня.

Евро-2020. Групповой этап. 2-й тур

Швеция — Словакия 1:0

Гол: 1:0, Форсберг, с пенальти, 77.

Швеция: Ульсен — Лустиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон (Бентгссон, 88) — К.Ульссон (Классон, 64), Экдаль (Свенссон, 88), С.Ларссон, Форсберг (Крафт, 90+3) — Берг (Квайсон, 64), Исак.

Словакия: Дубравка — Пекарик (гараслин, 65), Шатка, Шкриньяр, Губочан (Ганцко, 84) — Куцка, Грошовски (Дюриш, 84), Косцелник, Гамшик (Бенеш, 77), Мак (Вайсс, 77) — Дуда.

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