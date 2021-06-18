Швеція здобула перемогу над Словаччиною, забивши вирішальний м'яч з пенальті

Збірна Швеції знову не показала змістовної гри, а Словаччини не завдала жодного удару в площину воріт суперника.

У Санкт-Петербурзі завершився матч 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу між командами Швеції та Словаччини.

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Як і в першому матчі проти Іспанії, Швеція знову не змогла показати видовищної гри. У першому таймі на полі точилася боротьба і зовсім не було гострих моментів. За підсумком першої половини статистика ударів була 3:3, але у ворота припав тільки один, у шведської збірної.

В другій половині шведи кинулися вперед, але удари Форсберга та Ісака були неточними. В середині тайму Ісак знову опинився в центрі уваги, але головою пробив вище цілі. Номінальні господарі шукали свій шанс і заробили пенальті: Дубравка сфолив на Квайсоні і суддя вказав на 11-метрову позначку. Форсберг з точки впевнено переграв Дубравку — 1:0. До кінця зустрічі рахунок так і не змінився. Показова і статистика: шведи завдали 13 ударів по воротах суперника, з них 4 припало у ворота. Словаччина завдала тільки пʼять ударів за весь матч і жоден з них не був точним.

У паралельному матчі цієї групи 19 червня Іспанія протистоятиме Польщі. Цей матч відбудеться в Севільї, о 22:00.

У заключному турі збірна Швеції зіграє проти Польщі, а Словаччина зустрінеться з Іспанією. Ці матчі відбудуться 23 червня.

Євро-2020. Груповий етап. 2-й тур

Швеція — Словаччина 1:0

Гол: 1:0, Форсберг, з пенальті, 77.

Швеція: Ольсен — Лустіг, Лінделеф, Даніельсон, Аугустінссон (Бентгссон, 88) — К. Олссон (Классон, 64), Екдаль (Свенссон, 88), С.Ларссон, Форсберг (Крафт, 90+3) — Берг (Квайсон, 64), Ісак.

Словаччина: Дубравка — Пекарик (Гараслін, 65), Шатка, Шкриняр, Губочан (Ганцко, 84) — Куцка, Грошовський (Дюриш, 84), Косцелнік, Гамшик (Бенеш, 77), Мак (Вайсс, 77) — Дуда.

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