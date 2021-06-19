Испания и Польша обменялись голами и не выявили сильнейшего на Евро-2020

Во втором тайме Испания получила право на пенальти, но Жерар Морено с точки угодил в стойку

В Севилье завершился последний матч в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Испании принимала команду Польши.

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Географические соседи Украины не собирались отбиваться — уже на 6-й минуте Клих подключился к атаке своей команды и с 23 метров проверил на прочность каркас ворот — мяч черканул по перекладине и упал на сетку ворот сверху. В первой половине игры на поле было много борьбы, но испанцы сумели выжать максимум из своего момента. Жерар Морено пробивал по воротам, но Мората вовремя подставил ногу на линии вратарской, направив мяч в ворота. Арбитр проверил эпизод на наличие положения "вне игры", но не усмотрел ничего криминального — так был открыт счет в матче Испания — Польша.

В конце первого тайма хозяевам пришлось пережить два неприятных момента. Сначала Свидерский с линии штрафной площади попал в штангу, а на добивании Левандовский не сумел переиграть Симона с двух метров. Через минуту Роберт был на ударной позиции снова, но в ближнем бою не справился с Унаи Симоном.

То, что лидеру поляков не удалось в конце первого тайма, он с лихвой компенсировал в начале второй половины встречи. Подача Южвяка оказалась идеальной для Левандовски, который головой отправил мяч в ворота — 1:1.

На 57-й минуте Испания упустила стопроцентную возможность выйти вперед: арбитр назначил пенальти за фол против Жерара Морено. Сам пострадавший взялся исполнять приговор, но с точки попал в штангу, а добивание от Альваро Мораты получилось сумбурным и неточным.

На 84-й минуте Альваро Мората мог снимать вопрос о победителе в матче, но с дистанции трех метров не смог пробить Щенсного.

Оставшееся время команды провели в обоюдных поисках шансов у ворот соперника, но реализовать свои моменты ни испанцы, ни поляки так и не смогли.

В 3-м туре Польша сыграет против Швеции, а Испанию ждет матч со сборной Словакии. Обе встречи запланированы на 23 июня и состоятся в одно время — 19:00.

Евро-2020. Групповой этап. 2-й тур

Испания — Польша 1:1 (1:0)

Голы 1:0, Мората, 25; 1:1, Левандовски, 54.

Испания: Унай Симон — Льоренте, Ляпорт, Пау Торрес, Жорди Альба — Коке (Сарабия, 68), Родри, Педри — Морено (руис, 68), Мората (Оярсабаль, 87), Дани Ольмо (Ферран Торрес, 61)

Польша: Щенсны — Берешиньски, Глик, Беднарек (Давидович, 85) — Южвяк, Модер (Линетты, 85) , Клих (Козловский, 55), Пухач — Свидерски (Франковский, 68), Зелинськи, Левандовский.

На 57-й минуте Жерар Морено не реализовал пенальти (штанга).

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