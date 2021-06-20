Іспанія і Польща обмінялися голами і не виявили сильнішого на Євро-2020

У другому таймі Іспанія отримала право на пенальті, але Жерар Морено з позначки влучив у стійку

У Севільї завершився останній матч в рамках 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу, в якому збірна Іспанії приймала команду Польщі.

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Географічні сусіди України не збиралися відбиватися — вже на 6-й хвилині Кліх підключився до атаки своєї команди і з 23 метрів перевірив на міцність каркас воріт — м'яч зачепив поперечку і впав на сітку воріт зверху. У першій половині гри на полі було багато боротьби, але іспанці зуміли вичавити максимум зі свого моменту. Жерар Морено пробивав по воротах, але Мората вчасно підставив ногу на лінії воротарського майданчику, спрямувавши м'яч у ворота. Арбітр перевірив епізод на наявність положення "поза грою", але не побачив нічого кримінального — так був відкритий рахунок в матчі Іспанія — Польща.

У кінці першого тайму господарям довелося пережити два неприємних моменти. Спочатку Свідерський з лінії штрафного майданчику влучив у штангу, а на добиванні Левандовський не зумів переграти Симона з двох метрів. Через хвилину Роберт був на ударній позиції знову, але в ближньому бою не впорався із голкіпером Іспанії.

Те, що лідеру поляків не вдалося в кінці першого тайму, він з лишком компенсував на початку другої половини зустрічі. Подача Южвяка виявилася ідеальною для Левандовскі, який головою спрямував м'яч у ворота — 1:1.

На 57-й хвилині Іспанія упустила стовідсоткову можливість вийти вперед: арбітр призначив пенальті за фол проти Жерара Морено. Сам постраждалий взявся виконувати вирок, але з позначки влучив у штангу, а добивання від Альваро Морати вийшло поспішним та неточним.

На 84-й хвилині Альваро Мората міг знімати питання щодо переможця в матчі, але з дистанції трьох метрів не зміг пробити Щенсного.

Час, що залишився, команди провели в обопільних пошуках шансів біля воріт суперника, але реалізувати свої моменти ані іспанці, ані поляки так і не змогли.

У 3-му турі Польща зіграє проти Швеції, а Іспанію чекає матч зі збірною Словаччини. Обидві зустрічі заплановані на 23 червня і відбудуться в один час — 19.00.

Євро-2020. Груповий етап. 2-й тур

Іспанія — Польща 1:1 (1:0)

Голи 1:0, Мората, 25; 1:1, Левандовскі, 54.

Іспанія: Унай Симон — Льоренте, Емерік Ляпорт, Пау Торрес, Жорді Альба — Коке (Сарабія, 68), Родрі, Педрі — Морено (Руїс, 68), Мората (Оярсабаль, 87), Дані Ольмо (Ферран Торрес, 61)

Польща: Щенсни — Берешіньскі, Глик, Беднарек (Давидович, 85) — Южвяк, Модер (Лінетт, 85), Кліх (Козловський, 55), Пухач — Свідерський (Франківський, 68), Зелінські, Левандовський.

На 57-й хвилині Жерар Морено не реалізував пенальті (штанга).

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.