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Гран-При Франции: Макс Ферстаппен обошел Хэмилтона за полтора круга до финиша и выиграл гонку

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Макс Ферстаппен, Red Bull, Формула-1
Фото: Formula1.com | Макс Ферстаппен одержал фантастическую победу в Гран-При Франции

В Ле-Кастелле завершился 7-й этап Формулы-1: Макс Ферстаппен в драматичной гонке одержал победу над Льюисом Хэмилтоном, обогнав конкурента на решающем отрезке

На трассе "Поль Рикар" во французской коммуне "Ле-Кастелле" завершилась гонка в рамках 7-го этапа "Формулы-1".

Решающая гонка с первых минут сложилась драматично: стартовавший первым нидерландец Макс Ферстаппен допустил ошибку на повороте и пропустил своего главного конкурента Льюиса Хэмилтона на лидирующую позицию. Замыкал тройку лидеров на начальном этапе Валттери Боттас. Лидер в течение гонки постоянно менялся, в какой-то момент им был даже победитель предыдущего этапа в Баку Серхио Перес, однако Ферстаппен смог на несколько кругов возглавить гонку.

На 27-м круге стало понятно, что борьбу за победу поведут Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон: между ними сохранялся перевес меньше одной секунды и интрига о победителе заезда обострилась до критического максимума.

Верхняя тройка стремительно менялась. На 33-м круге Ферстаппен заехал на пит-стоп и установил средние шины. При этом, он потерял две позиции, но смог вернуться и обойти партнера по "Ред Булл" Серхио Переса, выйдя на третью позицию. На свежих шинах нидерландский гонщик преследовал Валттери Боттаса.

На 43-м круге Льюис Хэмилтон опережал Боттаса на 0.72 секунды, а Ферстаппена — 5.5 секунды. На следующем кругу голландец подкараулил финна на повороте и смог обойти кокнкурента, выйдя на вторую позицию. Отставание от Хэмилтона составляло все те же 5.5 секунд.

За пять кругов до финиша Хэмилтон опережал Ферстаппена на 3.5 секунды. В то же время Валттери Боттас опережал Серхио Переса в борьбе за третье место, однако мексиканец обошел соперника на одном из поворотов на 49-м кругу.

Когда до конца осталось всего три круга, то разрыв между лидирующими британцем и нидерландцем сократилось до 2 секунд, а перед последним кругом Хэмилтон имел перевес в 0.6 секунды, но Ферстаппену удалось обойти соперника за полтора круга до конца!

Решающий отрезок гонки прошел под контролем гонщика "Red Bull" — он увеличил отрыв от Хэмилтона до 3 секунд.

На подиуме после финиша гонки оказалось сразу два пилота "Red Bull" — Серхио Перес отвоевал у Валттери Боттаса третью позицию.

Формула-1. 7-й этап. Гран-При Франции

  1. Макс Ферстаппен (Red Bull)
  2. Льюис Хэмилтон (Mercedes)
  3. Серхио Перес (Red Bull)
  4. Валттери Боттас (Mercedes)
  5. Ландо Норрис (McLaren)
  6. Даниэль Риккардо (McLaren)
  7. Пьер Гасли ("Альфа Таури")
  8. Фернандо Алонсо ("Альпин")
  9. Себастьян Феттель ("Астон Мартин")
  10. Лэнс Стролл ("Астон Мартин")