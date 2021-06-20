Гран-При Франции: Макс Ферстаппен обошел Хэмилтона за полтора круга до финиша и выиграл гонку

В Ле-Кастелле завершился 7-й этап Формулы-1: Макс Ферстаппен в драматичной гонке одержал победу над Льюисом Хэмилтоном, обогнав конкурента на решающем отрезке

На трассе "Поль Рикар" во французской коммуне "Ле-Кастелле" завершилась гонка в рамках 7-го этапа "Формулы-1".

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Решающая гонка с первых минут сложилась драматично: стартовавший первым нидерландец Макс Ферстаппен допустил ошибку на повороте и пропустил своего главного конкурента Льюиса Хэмилтона на лидирующую позицию. Замыкал тройку лидеров на начальном этапе Валттери Боттас. Лидер в течение гонки постоянно менялся, в какой-то момент им был даже победитель предыдущего этапа в Баку Серхио Перес, однако Ферстаппен смог на несколько кругов возглавить гонку.

На 27-м круге стало понятно, что борьбу за победу поведут Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон: между ними сохранялся перевес меньше одной секунды и интрига о победителе заезда обострилась до критического максимума.

Верхняя тройка стремительно менялась. На 33-м круге Ферстаппен заехал на пит-стоп и установил средние шины. При этом, он потерял две позиции, но смог вернуться и обойти партнера по "Ред Булл" Серхио Переса, выйдя на третью позицию. На свежих шинах нидерландский гонщик преследовал Валттери Боттаса.

На 43-м круге Льюис Хэмилтон опережал Боттаса на 0.72 секунды, а Ферстаппена — 5.5 секунды. На следующем кругу голландец подкараулил финна на повороте и смог обойти кокнкурента, выйдя на вторую позицию. Отставание от Хэмилтона составляло все те же 5.5 секунд.

За пять кругов до финиша Хэмилтон опережал Ферстаппена на 3.5 секунды. В то же время Валттери Боттас опережал Серхио Переса в борьбе за третье место, однако мексиканец обошел соперника на одном из поворотов на 49-м кругу.

Когда до конца осталось всего три круга, то разрыв между лидирующими британцем и нидерландцем сократилось до 2 секунд, а перед последним кругом Хэмилтон имел перевес в 0.6 секунды, но Ферстаппену удалось обойти соперника за полтора круга до конца!

Решающий отрезок гонки прошел под контролем гонщика "Red Bull" — он увеличил отрыв от Хэмилтона до 3 секунд.

На подиуме после финиша гонки оказалось сразу два пилота "Red Bull" — Серхио Перес отвоевал у Валттери Боттаса третью позицию.

Формула-1. 7-й этап. Гран-При Франции