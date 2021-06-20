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Гран-Прі Франції: Макс Ферстаппен обійшов Хемілтона за півтора кола до фінішу і виграв гонку

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Макс Ферстаппен, Red Bull, Формула-1
Фото: Formula1.com | Макс Ферстаппен здобув фантастичну перемогу в Гран-Прі Франції

У Ле-Кастелло завершився 7-й етап Формули-1: Макс Ферстаппен в драматичній гонці здобув перемогу над Льюїсом Хемілтоном на вирішальному відрізку

На трасі "Поль Рікар" у французькій комуні "Ле-Кастелло" завершилася гонка в рамках 7-го етапу "Формули-1".

Вирішальна гонка з перших хвилин склалася драматично: нідерландець Макс Ферстаппен, стартував першим, припустився помилки на повороті і пропустив свого головного конкурента Льюїса Хемілтона на лідируючу позицію. Замикав трійку лідерів на початковому етапі Валттері Боттас. Лідер протягом гонки постійно змінювався, в якийсь момент їм був навіть переможець попереднього етапу в Баку Серхіо Перес, однак Ферстаппен зміг на кілька кіл очолити гонку.

На 27-му колі стало зрозуміло, що боротьбу за перемогу поведуть Макс Ферстаппен і Льюїс Хемілтон: між ними зберігався перевагу менше однієї секунди і інтрига щодо переможця заїзду загострилася до критичної максимуму.

Верхня трійка стрімко змінювалася. На 33-му колі Ферстаппен заїхав на піт-стоп і встановив середні шини. При цьому, він втратив дві позиції, але зміг повернутися і обійти партнера по "Ред Булл" Серхіо Переса, вийшовши на третю позицію. На свіжих шинах нідерландський гонщик переслідував Валттері Боттаса.

На 43-му колі Льюїс Хемілтон випереджав Боттас на 0.72 секунди, а Ферстаппена — 5.5 секунди. На наступному колі голландець підкараулив фіна на повороті і зміг обійти кокнкурента, вийшовши на другу позицію. Відставання від Хемілтона становило все ті ж 5.5 секунд.

За пʼять кіл до фінішу Хемілтон випереджав Ферстаппена на 3.5 секунди. У той же час Валттері Боттас випереджав Серхіо Переса в боротьбі за третє місце, однак мексиканець обійшов суперника на одному з поворотів на 49-му колі.

Коли до кінця залишилося всього три кола, то розрив між лідируючими британцем і нідерландців скоротилося до 2 секунд, а перед останнім колом Хемілтон мав перевагу в 0.6 секунди, але Ферстаппену вдалося обійти суперника за півтора кола до кінця!

Вирішальний відрізок гонки пройшов під контролем гонщика "Red Bull" — він збільшив відрив від Хемілтона до 3 секунд.

На подіумі після фінішу гонки виявилося відразу два пілоти "Red Bull" — Серхіо Перес відвоював у Валттері Боттас третю позицію.

Формула 1. 7-й етап. Гран-Прі Франції

  1. Макс Ферстаппен (Red Bull)
  2. Льюїс Хемілтон (Mercedes)
  3. Серхіо Перес (Red Bull)
  4. Валттері Боттас (Mercedes)
  5. Ландо Норріс (McLaren)
  6. Даніель Ріккардо (McLaren)
  7. Пʼєр Гасли ( "Альфа Таурі")
  8. Фернандо Алонсо ( "Альпін")
  9. Себастьян Феттель ( "Астон Мартін")
  10. Ленс Стролла ( "Астон Мартін")