Гран-Прі Франції: Макс Ферстаппен обійшов Хемілтона за півтора кола до фінішу і виграв гонку

У Ле-Кастелло завершився 7-й етап Формули-1: Макс Ферстаппен в драматичній гонці здобув перемогу над Льюїсом Хемілтоном на вирішальному відрізку

На трасі "Поль Рікар" у французькій комуні "Ле-Кастелло" завершилася гонка в рамках 7-го етапу "Формули-1".

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Вирішальна гонка з перших хвилин склалася драматично: нідерландець Макс Ферстаппен, стартував першим, припустився помилки на повороті і пропустив свого головного конкурента Льюїса Хемілтона на лідируючу позицію. Замикав трійку лідерів на початковому етапі Валттері Боттас. Лідер протягом гонки постійно змінювався, в якийсь момент їм був навіть переможець попереднього етапу в Баку Серхіо Перес, однак Ферстаппен зміг на кілька кіл очолити гонку.

На 27-му колі стало зрозуміло, що боротьбу за перемогу поведуть Макс Ферстаппен і Льюїс Хемілтон: між ними зберігався перевагу менше однієї секунди і інтрига щодо переможця заїзду загострилася до критичної максимуму.

Верхня трійка стрімко змінювалася. На 33-му колі Ферстаппен заїхав на піт-стоп і встановив середні шини. При цьому, він втратив дві позиції, але зміг повернутися і обійти партнера по "Ред Булл" Серхіо Переса, вийшовши на третю позицію. На свіжих шинах нідерландський гонщик переслідував Валттері Боттаса.

На 43-му колі Льюїс Хемілтон випереджав Боттас на 0.72 секунди, а Ферстаппена — 5.5 секунди. На наступному колі голландець підкараулив фіна на повороті і зміг обійти кокнкурента, вийшовши на другу позицію. Відставання від Хемілтона становило все ті ж 5.5 секунд.

За пʼять кіл до фінішу Хемілтон випереджав Ферстаппена на 3.5 секунди. У той же час Валттері Боттас випереджав Серхіо Переса в боротьбі за третє місце, однак мексиканець обійшов суперника на одному з поворотів на 49-му колі.

Коли до кінця залишилося всього три кола, то розрив між лідируючими британцем і нідерландців скоротилося до 2 секунд, а перед останнім колом Хемілтон мав перевагу в 0.6 секунди, але Ферстаппену вдалося обійти суперника за півтора кола до кінця!

Вирішальний відрізок гонки пройшов під контролем гонщика "Red Bull" — він збільшив відрив від Хемілтона до 3 секунд.

На подіумі після фінішу гонки виявилося відразу два пілоти "Red Bull" — Серхіо Перес відвоював у Валттері Боттас третю позицію.

Формула 1. 7-й етап. Гран-Прі Франції